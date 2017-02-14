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Почему информационные технологии не заменят риэлторов, рассказал вице-президент РГР


15.02.2017 13:53 ПЛН, Псков

 

Почему информационные технологии не заменят риэлторов, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» вице-президент Российской гильдии риэлторов Валерий Виноградов.

Ведущий программы «Диалоги о недвижимости», президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко поинтересовался у гостя перспективами профессии риэлтора. «Бытует мнение, что в ближайшее время профессия риэлтора будет не нужна. Говорят о том, что появится так называемый электронный риэлтор, когда можно будет зайти на единый портал, получить всю информацию об объекте недвижимости, о его правовых основах, титульных документах, получить исчерпывающую информацию о самом объекте, посмотрев портфолио, фотографии, описания, даже 3D-туры», - отметил он.

Валерий Виноградов высказал мнение о том, что у риэлторы будут востребованы всегда. «Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к рынкам недвижимости других стран, где вот те информационные технологии, которые сейчас только внедряются у нас, достаточно распространены. Несмотря на это профессия риэлтора  является  очень востребованной. Не надо забывать о том, что  сегодня сделки зачастую очень сложные, прямых сделок достаточно мало. Соединить эти сделки  - это и есть задача риэлтора», - сказал вице-президент РГР.

«В основе сделки лежит та или иная проблема клиента. Задача риэлтора - оптимальным образом решить ее через сделку с недвижимостью», - пояснил Валерий Виноградов.

С полной стенограммой программы «Диалоги недвижимости», посвященной риэлторской деятельности, можно ознакомиться здесь>>>. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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