В Псковском отделении Сбербанка состоялся деловой завтрак с ведущими партнерами по итогам 2016 года

В Псковском отделении Сбербанка состоялся деловой завтрак с партнерами-застройщиками и агентствами недвижимости, посвященный итогам 2016 года. На мероприятии управляющий Псковским отделением банка Анна Тарасенко привела годовую статистику по жилищному кредитованию и обратила внимание на нововведения при регистрации недвижимости.

«Ипотека традиционно является одним из самых популярных банковских продуктов. С начала 2016 года мы выдали псковичам свыше тысячи жилищных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей, при этом средний размер ипотечного кредита превысил 1 млн рублей. Спрос на ипотеку растет, и уже за первый месяц 2017 года Псковское отделение выдало жилищных кредитов 2 раза больше, чем в том же периоде прошлого года», - отметила Анна Тарасенко.

Сегодня наибольшей популярностью пользуется вторичное жилье - это почти 80% приобретаемых в ипотеку квартир. Самыми актуальными программами по-прежнему остаются «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков».

В ходе мероприятия представители Сбербанка напомнили партнерам о новых возможностях электронной регистрации прав. Так, теперь воспользоваться услугой электронной регистрации можно как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости. Процесс регистрации договора долевого участия в строительстве сокращен до минимума - все необходимые действия клиент производит в офисе банка или компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту.

«Строящееся жилье всегда было покупать выгоднее, а с введением электронной регистрации прав это стало еще и удобно. Электронная регистрация прав позволяет значительно сэкономить время. Оформить ипотеку, подобрать объект недвижимости и даже направить документы в Росреестр теперь можно удаленно, прямо в офисе застройщика», - прокомментировала заместитель управляющего Инна Залесская.

В завершение делового завтрака партнеры банка были награждены памятными подарками - дипломами за успешное сотрудничество и книгами из серии «Библиотека Сбербанка» - уникальной коллекции новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира.

Источник: Псковская Лента Новостей