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«Авентин - Псков» получил очередную награду от Сбербанка


16.02.2017 08:42 ПЛН, Псков

15 февраля состоялся бизнес-завтрак, который Сбербанк традиционно организует для своих партнеров - агентств недвижимости и застройщиков в рамках подведения итогов уходящего года.

«Авентин - Псков» получил диплом за профессионализм и высокую квалификацию в области риэлторского бизнеса и благодарность от сотрудников банка за плодотворное сотрудничество и профессиональный подход к работе.


Кроме этого, подводя итоги 2016 года, представители банка отметили, что в том числе при поддержке партнёров в прошедшем году банк выдал порядка 1300 млн кредитных средств на приобретение недвижимости и 80% из них - это кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке.

Представители банка отметили, что начало  года уже ознаменовалось оживлением на рынке недвижимости – январь 2017 показал прирост по выданным кредитам по отношению к 2016 году. Участники делового завтрака сошлись во мнении, что сейчас самое время приобретать недвижимость, так как цены на новостройки оптимизированы, Сбербанк напомнил о том, что до 31 марта 2017 года (включительно) действует акция на новостройки -  ставка всего 12%. Подробная информация – на сайте банка: sberbank.ru

Авентин – Псков – ваш эксперт по недвижимости.

8112-29-84-84

http://aventin-pskov.ru/

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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