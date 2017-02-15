«Диалоги о недвижимости»: зачем рынку риэлтор?Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) продолжает проект «Диалоги о недвижимости». Ежемесячная программа посвящена жилищному вопросу - особенностям сделок с недвижимостью, возможным подводным камням, ситуации...9
«Авентин - Псков» получил очередную награду от Сбербанка
15 февраля состоялся бизнес-завтрак, который Сбербанк традиционно организует для своих партнеров - агентств недвижимости и застройщиков в рамках подведения итогов уходящего года.
«Авентин - Псков» получил диплом за профессионализм и высокую квалификацию в области риэлторского бизнеса и благодарность от сотрудников банка за плодотворное сотрудничество и профессиональный подход к работе.
Кроме этого, подводя итоги 2016 года, представители банка отметили, что в том числе при поддержке партнёров в прошедшем году банк выдал порядка 1300 млн кредитных средств на приобретение недвижимости и 80% из них - это кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке.
Представители банка отметили, что начало года уже ознаменовалось оживлением на рынке недвижимости – январь 2017 показал прирост по выданным кредитам по отношению к 2016 году. Участники делового завтрака сошлись во мнении, что сейчас самое время приобретать недвижимость, так как цены на новостройки оптимизированы, Сбербанк напомнил о том, что до 31 марта 2017 года (включительно) действует акция на новостройки - ставка всего 12%. Подробная информация – на сайте банка: sberbank.ru
Авентин – Псков – ваш эксперт по недвижимости.
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Источник: Псковская Лента Новостей