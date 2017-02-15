«Видный» ломает в Пскове стереотипы!

Жилой комплекс «Видный» покоряет не только своим чудным местом на берегу Великой, но и привлекательными скидками на квартиры. Причем, только до 20 февраля!

Про жилой комплекс «Видный», расположенный между поселками Писковичи и Загорицы, не слышал разве только ленивый. Коренные псковичи не понаслышке знают это романтическое место: сколько влюблённых пар приезжало сюда, чтоб насладиться безумно красивым видом. Вот гора Соколиха с памятником Александру Невскому, Псков как на ладони, Кремль, устье Великой, древние храмы, Псковское озеро и все Талабские острова…

Но время не стоит на месте, и теперь в живописный ландшафт - нет, не вмешивается, а логично вписывается - не менее живописный комплекс «Видный»! При этом явно дополняя красоту природы рукотворным величием архитектурного ансамбля.

Загородный проект

Этот проект жилищного комплекса интересен и необычен, здесь всё продумано до мелочей. И красиво, и удобно, и эстетично, и современно.

«Что греха таить, нынешняя городская застройка ничем интересным не отличается, - признался заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин. - В центре Пскова застройщики ещё пытаются провести какие-то архитектурные решения, а по периметру - сугубо городские джунгли-трущобы. Вот мы и решили воплотить такой интересный загородный проект, чтобы предложить псковичам что-то большее, чем серые панельные коробки-дома. На сегодняшний день это, наверное, самый лучший проект, созданный нашей компанией. Мы вложили туда душу, идеи, средства. И получился жилой комплекс «Видный», с идеологией, направленной на природу, комфорт, доступность».

Хочется отметить, что загородный проект интересен не только с точки зрения местоположения. Так, в каждом доме комплекса есть своя отдельная газовая котельная, что позволяет самим жильцам регулировать подачу тепла. Дома сделаны по современной технологии кирпично-монолитного домостроения. Также в качестве «бонусов» в «Видном» - артезианская скважина с чистой питьевой водой (отсюда воду возят даже в город!).

Это ландшафтный дизайн, продуманные планировочные решения, остекление лоджий во всех квартирах. И много более мелких вещей, включая подбор материалов во внутреннюю и внешнюю отделку, спортивные сооружения, построенные прямо в комплексе. К слову, застройщик входит в группу компаний «Реставрационная мастерская» - это одна из старейших строительных и реставрационных компаний Пскова, которая ведёт своё начало с 1946 года.

Беспроцентная рассрочка – такое бывает?

Уже построено и введено в эксплуатацию три дома из запланированных восьми. Казалось бы, немного, но можно смело говорить о том, как комплекс будет выглядеть в скором будущем. Ведь одно дело рекламные обещания застройщиков, и другое - реализация по факту, иногда эти вещи расходятся. Но только не в «Видном», будьте уверены!

А если не верите, что мешает вам съездить и посмотреть? Кстати, советую поторопиться: ведь именно сейчас жилой комплекс «Видный» готов показать вам свою уступчивость. До 20 февраля действую скидки и акции на любой вкус и карман:

- Стоимость квадратного метра начинается от 32 000 рублей с учетом действующих до 20 февраля скидок.

- Шанс приобрести квартиру на особых условиях: при полной оплате вы получаете скидку в 2 000 рублей с каждого квадратного метра от прайса, который действовал ещё в 2016 году! То есть, например, если вы полностью оплатите однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров, то получаете скидку – 80 000 рублей. И чем больше ваша квартира – тем больше получится скидка.

- Если вы не можете сразу оплатить стоимость, не стоит разворачиваться и уходить! Комплекс «Видный» предлагает беспроцентную рассрочку на 3 года. То есть вы оплачиваете первый взнос (30-50%), и далее оплачиваете по графику без удорожания. График может быть составлен как ежемесячный равными платежами, так и индивидуально - в зависимости от возможности покупателя.

Индивидуальный подход во всём

Но это ещё не всё. Один из «козырей» застройщика ЖК «Видный» – это налаженный и поддерживаемый контакт, как с клиентами, так и с жильцами.

«Ко всем покупателям у нас индивидуальный подход не на словах, а на деле, - заверил Андрей Монин. - Ведь ситуаций в жизни очень много, и мы пытаемся найти решение и подход для каждого человека, помочь, подсказать возможные варианты, предложить индивидуальные условия. Чтобы люди не боялись, обращались к нам. Но также мы продолжаем поддерживать связь с клиентами и после покупки квартиры. Они к нам обращаются, начиная с гарантийных случаев обслуживания и заканчивая консультациями по вопросам перепланировки, реконструкции, отделки квартиры. И, изучив обратную связь, заверю, что покупатели довольны приобретением квартиры, тем, что они переехали, довольны качеством жилья. Даже благодарят, когда встречаемся с ними: спасибо, очень хорошо здесь, достраивайте быстрее!»

К слову, народная молва об этом уникальном (не побоюсь этого слова) комплексе «Видный» уже давно вышла за пределы нашей Псковской области. Большой процент новых жильцов – не только со всей России, но даже из стран ближнего зарубежья.

Ломаем псковские стереотипы!

Русский человек сам по себе консерватор, он не любит съезжать с насиженных мест. Мол, я всю жизнь жил на Запсковье, там любимая школа, родители, друзья, и квартиру там же себе куплю. А если посмотреть на всё объективно - на Запсковье муравейник, на Завеличье муравейник, везде машины, грязный воздух и пробки по 40 минут до работы. А с другой стороны - чистый воздух, красивый дом над рекой в 15 минутах от города.

До комплекса «Видный» ходит автобус №18. Кстати, в январе были проведены переговоры с автобусным парком, и маршрут 18-го автобуса будет оптимизирован: всей рейсы будут продлены до деревни Муровицы, и интервал движения сократится. Уж не говорю о том, что со строительством нового моста через Великую и Северной объездной дороги – рукой будет подать до прибалтийской и питерской трасс.

Ну что, псковичи, айда ломать стереотипы и покорять новые высоты «Видного»!

Мария Михайлова

Жилой комплекс «Видный»

Адрес офиса продаж: 180000, г.Псков, ул.Линейная, дом 3

Тел./факс: (8112) 29-05-00

Телефон: (8112) 72-51-77

E-mail: info@vid60.ru

Vk.com/vidpskov

Адрес офиса продаж на объекте: д. Писковичи, ул. Гецентова, 2

Источник: Псковская Лента Новостей