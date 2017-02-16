Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей

Для того, чтобы помочь начинающим жизненный путь разобраться в тонкостях оформления положенной им по закону помощи, Псковский молодежный центр вот уже третий раз в рамках семинара объединил представителей Главного государственного управления социальной защиты населения, Пенсионного Фонда и центра недвижимости «Авентин-Псков». В 2017 году к участникам семинара присоединился и Центр занятости населения, поделившийся информацией о возможностях получения дополнительного образования женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком.

Особое внимание участники семинара уделили такой востребованной мере поддержки семей с детьми, как материнский капитал. Программа действует с 2007 года и с условиями получения сертификата знакомы большинство российских граждан, но возможность досрочного использования сертификата и получения денежных средств до исполнения ребенку 3 лет вызывает немало вопросов. Очевидно, что благодаря просветительской работе государства и его структур, а также уже достаточно длительному периоду существования программы, с каждым годом общих вопросов, связанных с процедурой получения и применения материнского капитала становится все меньше. Но и вопросов, включающих практические тонкости каждой конкретной ситуации, остается по-прежнему не мало.

Практическими знаниями в решении затруднений, связанных с процедурой использования материнского капитала для улучшений жилищных условий поделился специалист «Авентин-Псков». Татьяна Ершова подчеркнула, что решив использовать сертификат для улучшения жилищных условий, при необходимости привлечения ипотечного кредита, молодым семьям следует внимательно изучить предложения всех банков. Конечно, это весьма не быстрая процедура и если заниматься ею самостоятельно, можно потратить немало времени и упустить существующие выгодные предложения. Тут на помощь молодым семьям может прийти ипотечный консультант центра недвижимости, который поможет не только подобрать оптимальную ипотечную программу, но и посоветует к какому застройщику выгоднее обратиться держателю сертификата и как максимально безопасно использовать сертификат на приобретение вторичной недвижимости.

Благодаря помощи ипотечного консультанта в подборе оптимальной кредитной программы молодые покупатели недвижимости могут снизить процентную ставку по кредиту до 2%.

Сотрудники государственных структур подчеркнули, что сертификаты на получение федерального материнского капитала - далеко не единственная мера государственной поддержки многодетных семей.

Если такие меры, как выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет и единовременное пособие при рождении ребенка весьма востребованы родителями, то правом на ежегодное получение социальной помощи и возможностью возмещения 70% родительской платы за питание, пользуются далеко не все граждане, имеющие на них право. Всего государством предусмотрено около 30 видов пособий, претендовать на которые могут различные категории молодых родителей.

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