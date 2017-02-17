Кредиты под залог пая смогут получать члены ЖСК

Минстрой России разработал законодательные изменения, которые существенно расширят возможности граждан по участию в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Об этом 17 февраля сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин на IV Всероссийской конференции «Инновации рынка недвижимости» в Сочи.

Как сообщается на сайте Минстроя, замминистра обратил внимание, что будет обеспечена возможность получения членами кооперативов жилищных кредитов под залог пая, по аналогии с ипотечными кредитами под залог договора долевого участия.

Сейчас, по его словам, пай не может являться залогом при ипотечном кредитовании, и это затрудняет развитие института ЖСК.

«Жилищно-строительный кооператив - это еще одна возможность для обеспечения доступности жилья. Но если регион создаёт кооператив, то он обязан его контролировать», - прокомментировал Никита Стасишин.

Как уточнил замминистра в беседе с журналистами, в Минстрое России рассчитывают, что законодательные изменения будут приняты уже в весеннюю сессию.

Источник: Псковская Лента Новостей