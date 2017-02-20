Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Однокомнатная квартира новой планировки на Завеличье по адресу - Народная, д.4-а. Квартира с отличным ремонтом, остается кухонный гарнитур. Чистая, светлая, позитивная квартира в отличном районе.

Однокомнатная квартира нестандартной планировки в кирпичном доме - Новоселов, 32-а. Квартира в идеальном состоянии. Есть кладовая с возможностью переоборудования в гардеробную. Остается кухня и шкаф в прихожей.

Однокомнатная квартира на Запсковье - Текстильная,2. Стоимость - 1 150 000 рублей. По необходимости можно оставить

мебель.

Трехкомнатная квартира на Михайловской, 1. Квартира в идеальном состоянии. Дизайнерское оформление интерьера.

Двухкомнатная квартира нестандартной планировки на Н.Васильева 65-а.

Двухкомнатная квартира старой планировки на Лепешинского, 16-а. Квартира светлая, теплая, окна выходят на солнечную сторону.

Комната 18 кв.м. на Завеличье - Киселева 8. Комната в хорошем состоянии. Кухонная и гостиная зоны разделены.

Дом на участке 38 соток в д. Мартиново - Опочецкий район.

Участок 8 соток в д. Хотицы. Участок ровный, сухой, на 2-1 линии р.Великой.

Участок 10 соток в д. Логозовичи. Свет, хорошие подъездные пути. Разрешение на строительство. 4 км от города. рядом р. Каменка

Скидки :

Четырехкомнатная квартира на ул. Шестака, 28. Старая цена - 4 800 000 рублей, новая цена - 4 600 000 рублей. Скидка - 200 000 рублей.

Комната на Госпитальной, 15. Старая цена - 750 000 рублей, новая цена - 680 000 рублей. Скидка - 70 000 рублей.

Однокомнатная квартира в Писковичах. Старая цена - 1 150 000 рублей, новая цена - 900 000 рублей. Скидка 250 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей