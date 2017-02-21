«Диалоги о недвижимости»: зачем рынку риэлтор?Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) продолжает проект «Диалоги о недвижимости». Ежемесячная программа посвящена жилищному вопросу - особенностям сделок с недвижимостью, возможным подводным камням, ситуации...13
Как легально сдавать квартиру в аренду
По закону, с дохода, полученного от сдачи квартиры в аренду, гражданин должен уплатить в бюджет налог, вид и размер которого зависит от того, в каком статусе выступает собственник: физического лица или индивидуального предпринимателя.
Как известно, ставка подоходного налога (НДФЛ) для частных лиц равна: 13% - для граждан, проживающих в России более 183 дней в году; 30% - для граждан, находящихся в России менее этого срока.
Гражданин, осуществляющий сдачу недвижимости в аренду, действующий в статусе индивидуального предпринимателя, будет оплачивать 6 или 15% в зависимости от выбранной им системы налогообложения. Нередко предприниматели, сдающие в аренду недвижимость, отдавали предпочтение патентной системе, которая на пике роста арендных ставок оказывалась для ИП наиболее выгодной. Ранее стоимость патента была фиксированной, но, почувствовав снижение интереса к патенту в связи со снижением арендных ставок, столичные власти оказались «впереди России всей» и ввели дифференцированн
Как известно, глядя на удачный опыт работы патентной системы среде ИП, с целью легализации арендного рынка, правительство рассматривает вариант введения дифференцированной патентной системы и для физических лиц.
В этом случае собственнику не придется заполнять большую и достаточно сложную декларацию по налогам на доходы физических лиц, да и патент можно будет оформить не только на год, но и на полгода, и на месяц, что, несомненно, тоже очень удобно для арендодателя.
А между тем, в Министерстве строительства придумали еще один способ вывода из тени этого сегмента рынка недвижимости. Нанимателям обещают частично компенсировать расходы на аренду квартиры или дома путем налогового вычета. Главное условие - между владельцем жилья и квартиросъемщико
Конечно, подготовка документов для «чистой» аренды - дело хлопотное и требующее помощи специалистов. Тут собственнику может потребоваться помощь в подборе оптимальной формы налогообложения, составлении и регистрации договора аренды, заполнении декларации, и грамотном определении арендной ставки. Помощь специалиста по аренде может обойтись от 40% месячной арендной ставки плюс стоимость юридической консультации, но зато в будущем арендодателю не придется волноваться за свое имущество и бояться штрафов и санкций за нелегальную предпринимательс
«Авентин - Псков» - ваш эксперт по недвижимости.
8112-29-84-84
Как известно, глядя на удачный опыт работы патентной системы среде ИП, с целью легализации арендного рынка, правительство рассматривает вариант введения дифференцированной патентной системы и для физических лиц.
В этом случае собственнику не придется заполнять большую и достаточно сложную декларацию по налогам на доходы физических лиц, да и патент можно будет оформить не только на год, но и на полгода, и на месяц, что, несомненно, тоже очень удобно для арендодателя.
А между тем, в Министерстве строительства придумали еще один способ вывода из тени этого сегмента рынка недвижимости. Нанимателям обещают частично компенсировать расходы на аренду квартиры или дома путем налогового вычета. Главное условие - между владельцем жилья и квартиросъемщико
Конечно, подготовка документов для «чистой» аренды - дело хлопотное и требующее помощи специалистов. Тут собственнику может потребоваться помощь в подборе оптимальной формы налогообложения, составлении и регистрации договора аренды, заполнении декларации, и грамотном определении арендной ставки. Помощь специалиста по аренде может обойтись от 40% месячной арендной ставки плюс стоимость юридической консультации, но зато в будущем арендодателю не придется волноваться за свое имущество и бояться штрафов и санкций за нелегальную предпринимательс
«Авентин - Псков» - ваш эксперт по недвижимости.
8112-29-84-84
Источник: Псковская Лента Новостей