«Диалоги о недвижимости»: зачем рынку риэлтор?Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) продолжает проект «Диалоги о недвижимости». Ежемесячная программа посвящена жилищному вопросу - особенностям сделок с недвижимостью, возможным подводным камням, ситуации...15
Бесплатный сервис для покупателей недвижимости предлагают псковичам
Если вы хотите купить квартиру, дом или земельный участок в Пскове или области и устали прозванивать «пустые» объявления и слышать, что объект уже давно продан и продавец просто забыл его удалить, обязательно воспользуйтесь бесплатным сервисом для покупателей и продавцов недвижимости на сайте http://aventin-p
Сервис «Оставить заявку на покупку» - это удобно потому что:
бесплатно: консультации по интересующим вопросам осуществляются абсолютно бесплатно.
быстро: срок ответа специалиста составляет максимум 1 рабочий день.
безопасно: такая заявка ни к чему вас не обязывает. Платная услуга оказывается только на основании договора и только по факту оказания услуги
удобно: заполнение предельно простой формы занимает не более 1 минуты, а ответ специалиста можно получить в удобной для вас форме.
круглосуточно: сервис работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
На сайте http://aventin-
Авентин – Псков – ваш эксперт по недвижимости
8112-29-84-84
Сервис «Оставить заявку на покупку» - это удобно потому что:
бесплатно: консультации по интересующим вопросам осуществляются абсолютно бесплатно.
быстро: срок ответа специалиста составляет максимум 1 рабочий день.
безопасно: такая заявка ни к чему вас не обязывает. Платная услуга оказывается только на основании договора и только по факту оказания услуги
удобно: заполнение предельно простой формы занимает не более 1 минуты, а ответ специалиста можно получить в удобной для вас форме.
круглосуточно: сервис работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
На сайте http://aventin-
Авентин – Псков – ваш эксперт по недвижимости
8112-29-84-84
Источник: Псковская Лента Новостей