Бесплатный сервис для покупателей недвижимости предлагают псковичам

Если вы хотите купить квартиру, дом или земельный участок в Пскове или области и устали прозванивать «пустые» объявления и слышать, что объект уже давно продан и продавец просто забыл его удалить, обязательно воспользуйтесь бесплатным сервисом для покупателей и продавцов недвижимости на сайте http://aventin-p skov.ru/

Чтобы сэкономить время клиентов, на сайте http://aventin-pskov.ru/ создан раздел «Оставить заявку на покупку или аренду». Здесь совершенно бесплатно можно оставлять заявки на покупку и аренду любого вида недвижимости. Для этого нужно лишь заполнить простую форму, указав пожелания относительно искомого объекта и ждать – в течение одного рабочего дня специалист центра недвижимости «Авентин - Псков» свяжется с вами и предложит варианты, подходящие под ваш запрос. Если же искомого варианта в данный момент не окажется, при появлении объекта, подходящего под заявку, специалист сразу сообщит об этом. В базу данных «Авентин - Псков» ежедневно поступают десятки новых объектов, а это значит, что нашим клиентам не нужно тратить силы и время на подбор и оценку подходящего варианта - специалисты центра недвижимости сделают это за них. Сервис «Оставить заявку на покупку» - это удобно потому что: бесплатно: консультации по интересующим вопросам осуществляются абсолютно бесплатно. быстро: срок ответа специалиста составляет максимум 1 рабочий день. безопасно: такая заявка ни к чему вас не обязывает. Платная услуга оказывается только на основании договора и только по факту оказания услуги удобно: заполнение предельно простой формы занимает не более 1 минуты, а ответ специалиста можно получить в удобной для вас форме. круглосуточно: сервис работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На сайте http://aventin- pskov.ru/ также можно заказать обратный звонок специалиста. Эта удобная функция позволяет экономить не только время, но и деньги клиентов центра недвижимости. Просто оставьте ваш номер, и специалист перезвонит вам в течение 20 секунд. Авентин – Псков – ваш эксперт по недвижимости 8112-29-84-84 http://aventin-p skov.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей