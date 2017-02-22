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Бесплатный сервис для покупателей недвижимости предлагают псковичам


27.02.2017 08:57 ПЛН, Псков

Если вы хотите купить квартиру, дом или земельный участок в Пскове или области и устали прозванивать «пустые» объявления и слышать, что объект уже давно продан и продавец просто забыл его удалить, обязательно воспользуйтесь бесплатным сервисом для покупателей и продавцов недвижимости на сайте http://aventin-pskov.ru/


Чтобы сэкономить время клиентов, на сайте http://aventin-pskov.ru/ создан раздел «Оставить заявку на покупку или аренду». Здесь совершенно бесплатно можно оставлять заявки на покупку и аренду любого вида недвижимости. Для этого нужно лишь заполнить простую форму, указав пожелания относительно искомого объекта и ждать – в течение одного рабочего дня специалист центра недвижимости «Авентин - Псков» свяжется с вами и предложит варианты, подходящие под ваш запрос. Если же искомого варианта в данный момент не окажется, при появлении объекта, подходящего под заявку, специалист сразу сообщит об этом. В базу данных «Авентин - Псков» ежедневно поступают десятки новых объектов, а это значит, что нашим клиентам не нужно тратить силы и время на подбор и оценку подходящего варианта - специалисты центра недвижимости сделают это за них.

Сервис «Оставить заявку на покупку» - это удобно потому что:

бесплатно: консультации по интересующим вопросам осуществляются абсолютно бесплатно.

быстро: срок ответа специалиста составляет максимум 1 рабочий день.

безопасно: такая заявка ни к чему вас не обязывает. Платная услуга оказывается только на основании договора и только по факту оказания услуги

удобно: заполнение предельно простой формы занимает не более 1 минуты, а ответ специалиста можно получить в удобной для вас форме.

круглосуточно: сервис работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

На сайте http://aventin-pskov.ru/ также можно заказать обратный звонок специалиста. Эта удобная функция позволяет экономить не только время, но и деньги клиентов центра недвижимости. Просто оставьте ваш номер, и специалист перезвонит вам в течение 20 секунд.

Авентин – Псков – ваш эксперт по недвижимости

8112-29-84-84

http://aventin-pskov.ru/

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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