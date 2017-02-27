Новые интернет-сервисы Росреестра помогут псковичам получить четыре вида сведений из ЕГРН

На официальном сайте Росреестра стали доступны новые сервисы, которые позволяют получить четыре вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом Псковской Ленте Новостей в сообщили в пресс- службе регионального ведомства.



Электронные ресурсы позволяют псковичам дистанционно узнать данные о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории. Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объектов недвижимости.



В управлении Росреестра по Псковской области напомнили, что выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведения об этом объекте и обо всех заявителях, у которых в настоящий момент или ранее зарегистрированы на него права собственности.



Кадастровый план территории содержит сведения о кадастровом квартале и расположенных в нем объектах недвижимости, а также план, чертеж или схему находящихся на его территории объектов недвижимости, границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ объектов недвижимости в кадастровом квартале и сведения о пунктах опорной межевой сети.



Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит описание объекта недвижимости, реквизиты и содержание правоустанавливающего документа, а также дату закрытия раздела ЕГРН, содержащего сведения об объекте недвижимости, о котором запрашивается информация.



Выписка о правах отдельного лица содержит обобщенные сведения о недвижимости на территории Российской Федерации, находящейся в собственности или ранее принадлежавшей конкретному правообладателю.



Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такая выписка может быть предоставлена только правообладателям или их представителям, а также государственным органам и прочим лицам, которые имеют право на получение информации из ЕГРН ограниченного доступа.



Также в региональном ведомстве добавили, что запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Источник: Псковская Лента Новостей