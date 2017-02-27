В Псковской области сделан первый шаг к созданию доходных домов

Псковское областное Собрание депутатов сделало первый шаг к созданию доходных домов. 28 февраля на сессии регионального парламента принят закон «Об отдельных вопросах регулирования отношений по предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Псковской области и о признании утратившими силу отдельных положений статьи 28 закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

И.о. председателя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов представил членам комитета проект закона Псковской области.

Законопроект разработан в рамках реализации норм Жилищного кодекса РФ и является первым шагом к созданию в регионе доходных домов. Такие дома не будут строить за счет бюджета. Предполагается привлечение средств инвесторов.

Лев Шлосберг («Яблоко») считает, что в результате принятия закона значительная часть людей утратит право на социальное жилье.

«К категории граждан малоимущих данный закон не относится», - пояснил Андрей Агапов. На сегодняшний день на рынке аренда однокомнатной квартиры стоит порядка 8 тыс. рублей, 2-комнатной - около 10 тыс. рублей.

Лев Шлосберг сказал, что не хочет сравнивать это с реформой ОДН, но, по его мнению, для локальной части общества может иметь такие же последствия. Он предложил принять закон в первом чтении и просчитать все риски. Антон Минаков (ЛДПР) отметил, что это консолидированное предложение оппозиционных фракций.

«Инициатива очень хорошая, позволит в дальнейшем достаточное количество людей обеспечить жильем», - объяснил позицию комитета по АПК и экономической политике (поддержать в двух чтениях) Александр Братчиков («Единая Россия»).

Лев Шлосберг считает, что отсутствие доходных домов позволяет не спешить с принятием закона.

Александр Братчиков считает, что принятие закона позволит учесть затраты на его реализацию при принятии бюджета.

По результатам голосования законопроект принят в двух чтениях. В первом чтении его поддержали 37 депутатов, во втором - 29.

Источник: Псковская Лента Новостей