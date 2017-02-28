Крупногабаритная квартира с ремонтом «для себя» и квартира в коттедже немецкой тренировки - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новинки:

Трехкомнатная квартира на Завеличье - ул. Шестака, 10. В квартире большая кухня в 12 кв. метров и двойная лоджия.

Крупногабаритная двухкомнатная квартира на ул. Балтийской, д.8. В квартире сделан качественный ремонт для себя. Современная кухня со встроенной техникой. В квартире все новое - в пленочке, никто не жил.

Однокомнатная квартира в кирпичном доме на ул. Юбилейной, д. 93. Лоджия двойная, застеклена- площадь 3 кв. метра. Выход на лоджию из комнаты и из кухни.

Однокомнатная квартира в Ленинградской области, д. Елизаветино. Квартира в хорошем состоянии - все удобства. Поселок находится в Ленинградской области, в Гатчинском районе, 80 км от Санкт-Петербурга. Хорошая трасса до города, электричка. Вся инфраструктура.

Земельные участки в д. Малая Листовка в 10 км от Пскова от 12 соток под ИЖС. Участки ровные, сухие, вспаханные. Организован подъезд к участкам, линия электропередач.

Скидки:

Трехкомнатная квартира на Запсковье - Юности, 1. Квартира крупногабаритная, нестандартной планировки. Хорошее состояние. Старая цена - 3 300 000 рублей, новая цена - 3 150 000 рублей. Скидка - 150 000 рублей.

Однокомнатная квартира на Юбилейной, 48. Квартира в хорошем состоянии, чистая, светлая, двойной балкон. Старая цена - 1 350 000 рублей, новая цена - 1 300 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Уютный теплый дом-квартира в г. Пскове по адресу - пер. Дружбы. Старая цена - 5 350 000 рублей, новая цена - 3 150 000 рублей. Скидка - 2 200 000 рублей.

Трехкомнатная квартира в 2-этажном коттедже немецкой планировки в хорошем состоянии - ДОС 138 . Старая цена - 2 860 000 рублей, новая цена - 2 500 000 рублей. Скидка - 360 000 рублей.

Двухэтажный дом с участком в Елизарово. Старая цена - 3 100 000 рублей, новая цена - 2 600 000 рублей. Скидка - 500 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей