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Как заработать на знакомых, планирующих сделку с недвижимостью?
01.03.2017 09:51 ПЛН, Псков
Псковичам предлагают заработать на знакомых, планирующих сделку с недвижимостью.
Если у вас есть знакомые, планирующие сделку с недвижимостью, приводите их в центр недвижимости «Авентин – Псков», участвуйте в программе «Приведи друга» и получайте вознаграждение за свою рекомендацию при успешном завершении сделки.
Просто, помогая агентству и клиенту найти друг друга, получите именной сертификат и зарабатывайте вознаграждение для себя или скидку 10% для своих друзей.
В программе принимают участие сделки по покупке, продаже земли, загородной, жилой недвижимости, аренде, покупке и продаже коммерческой недвижимости, перепланировка, перевод в нежилой фонд и приватизация.
Программа действует бессрочно с 1 февраля 2017 года.
«Приводите своих знакомых. Дружба не продается, но на ней можно заработать!» - отметили в агентстве.
Подробности по телефону: 8112-29-84-84 и на сайте: http://aventin-pskov.ru/
Источник: Псковская Лента Новостей
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