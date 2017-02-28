Как заработать на знакомых, планирующих сделку с недвижимостью?

Псковичам предлагают заработать на знакомых, планирующих сделку с недвижимостью.

Если у вас есть знакомые, планирующие сделку с недвижимостью, приводите их в центр недвижимости «Авентин – Псков», участвуйте в программе «Приведи друга» и получайте вознаграждение за свою рекомендацию при успешном завершении сделки.

Просто, помогая агентству и клиенту найти друг друга, получите именной сертификат и зарабатывайте вознаграждение для себя или скидку 10% для своих друзей.

В программе принимают участие сделки по покупке, продаже земли, загородной, жилой недвижимости, аренде, покупке и продаже коммерческой недвижимости, перепланировка, перевод в нежилой фонд и приватизация.

Программа действует бессрочно с 1 февраля 2017 года.

«Приводите своих знакомых. Дружба не продается, но на ней можно заработать!» - отметили в агентстве.

http://aventin-pskov.ru/ Подробности по телефону: 8112-29-84-84 и на сайте:

Источник: Псковская Лента Новостей