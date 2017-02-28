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В псковский Росреестр в 2016 году поступило почти 100 тысяч заявлений на регистрацию прав


01.03.2017 14:53 ПЛН, Псков

28 февраля в управлении Росреестра по Псковской области состоялось первое заседание Общественного совета в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.
 
Участники совещания обсудили итоги деятельности псковского Росреестра в прошедшем году и рассмотрели основные задачи, стоящие перед Управлением в текущем. В ходе своего доклада и. о. руководителя Управления Галина Григорьева озвучила основные направления деятельности ведомства по регистрации прав, повышения качества осуществления регистрационных процедур и выдачи сведений из ЕГРП, электронного взаимодействия с заявителями, государственного земельного надзора, судебной практики и работы комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости.
 
В 2016 году произошло сокращение численности сотрудников Управления с 191 до 171 специалиста, что не повлекло снижения качества работы с заявителями и увеличения сроков обработки заявлений. Всего за прошлый год в региональное ведомство поступило 94029 заявлений на регистрацию прав (из них 6,4% для регистрации ипотеки и договоров долевого участия в строительстве), 24120 заявлений на ограничение (обременение) прав и 7917 заявлений на регистрацию сделок. За получением сведений из ЕГРП обратились 162984 заявителя.
 
Немаловажную роль в обеспечении качества приема документов сыграло налаженное взаимодействие Управления с многофункциональными центрами «Мои документы» Псковской области, сотрудники которых приняли 47,2% от общего количества поступивших в региональный Росреестр заявлений на госрегистрацию, 16% заявлений о постановке на ГКУ и 24% запросов на предоставление сведений из ЕГРП и ГКН.
 
Также Галина Григорьева отметила возросший интерес к получению услуг псковского Росреестра в электронном виде. В 2016 году на предоставление сведений из ЕГРП поступило 129487 заявлений в электронном виде (в 2015 году - 57893) и 935 заявлений на госрегистрацию прав (в 2015 - 0).
 
В целях государственного земельного надзора специалистами Управления проведено 2044 проверки соблюдения земельного законодательства в регионе и 264 административных обследований земельных участков. Общая сумма штрафов составила 4042,5 тыс. рублей, которые направлены в бюджеты муниципальных образований. Благодаря принятым мерам за год в Псковской области устранено 614 нарушений.
 
Комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Псковской области за год было рассмотрено 32 заявления от юридических и физических лиц. Итогом деятельности стало снижение суммарной стоимости объектов недвижимости на 442 543 тыс. рублей.
 
После обсуждения доклада членами совета было принято решение признать деятельность Управления в 2016 году удовлетворительной и соответствующей предъявляемым требованиям по всем основным направлениям.
 
Подробнее с информацией о деятельности Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра в рубрике «Коллегиальные и совещательные органы».

Источник: Псковская Лента Новостей



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