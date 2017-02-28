В настоящий момент с привлечением средств граждан строится более 14 тысяч объектов недвижимости, количество действующих договоров долевого участия превышает один миллион. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на Финансовом форуме по недвижимости в Москве, который прошел 1 марта в Москве. Данная информация размещена на официальном сайте Минстроя.

По словам министра, около 80% индустриального жилья в настоящее время строится с привлечением средств граждан. «В целом долевое строительство активно развивается. В 2016 году наблюдалась положительная динамика, более 3,3% роста по количеству заключенных договоров долевого участия», - заявил глава ведомства.

Он отметил, что сегодня в России более 5,5 тыс. застройщиков возводит порядка 14 тыс. объектов с привлечением средств населения общей площадью 113 млн кв. м.

Как сообщил министр, заключительный пакет изменений в законодательство о долевом строительстве, который обеспечит дальнейшую деятельность государственного компенсационного фонда, будет внесен в Госдуму РФ в ближайшие две недели.

Законопроект предполагает, что фонд станет одним из главных способов обеспечения защиты прав граждан – участников долевого строительства. Застройщик больше не будет обязан страховать свою ответственность, либо получать поручительство банка.

«Мы установим правила игры и больше ничего изменять не будем. Постараемся взять максимальный таймаут, чтобы дать возможность застройщикам и региональным властям адаптироваться к новым условиям. Сосредоточимся на правоприменении, будем шлифовать отдельные нюансы», - заверил глава минстроя России.