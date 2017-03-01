РФ к 2018 году может перейти на ресурсный метод ценообразования в строительстве - Минстрой

Переход к ресурсному методу определения сметной стоимости объектов, который позволяет формировать прозрачную и достоверную цену строительства, может произойти в конце текущего года, сообщил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий.

«К концу года, очень надеюсь, что перейдем на ресурсный метод», - сказал Л.Ставицкий на окружном образовательном форуме в Новосибирске в четверг, пишет «Интерфакс».

«Закон о ценообразовании принят, сейчас будут приниматься подзаконные акты. Конечно, надо переходить уже давно на ресурсный метод. Для этого нужно иметь базы, классификаторы, каталоги и так далее. Сейчас эта работа ведется. Я думаю, в весеннюю сессию весь объем этих документов будет принят», - отметил Л.Ставицкий.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявлял, что в настоящее время в основном применяется базисно-индексный метод расчета смет, при котором используется сметно-нормативная база 2001 года и индексы для перевода в текущие цены. «Этот метод дает существенную погрешность в вычислениях. Мы предлагаем перейти на ресурсный метод, когда стоимость строительства определяется на основе текущих цен на строительные ресурсы», - говорил М.Мень.

Закон направлен на создание условий для применения ресурсного метода определения стоимости строительства. Он предусматривает запуск мониторинга рыночной стоимости строительных ресурсов в регионах. Мониторинг необходим для разработки смет на основе рыночных цен, а также позволяет корректно учитывать региональные особенности при формировании цены строительства. Например, если раньше в смету включались усредненные транспортные расходы или расходы на оплату труда, то теперь будут учитываться точные затраты на транспортную логистику или труд рабочих в конкретном регионе.

Он также устанавливает обязательное применение сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, при составлении сметной документации на объекты капитального строительства, финансируемые за счет бюджета, государственных корпораций, а также юридических лиц, более чем на 50% принадлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям.

Кроме того, документ создает правовую основу для формирования государственной информационной системы, включающей федеральный реестр сметных нормативов и результаты мониторинга стоимости строительных ресурсов, которые будут принадлежать Российской Федерации и находиться в открытом доступе.

Источник: Псковская Лента Новостей