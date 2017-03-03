Сколько нужно копить, чтобы купить «двушку» в Пскове?

Система покупки жилья с помощью потребительских обществ с нового года стала еще более прозрачной и понятной. Жители Пскова могут ощутить это на себе - для этого необходимо стать членом кооператива «Строим Вместе», который помог приобрести квартиры на выгодных условиях уже ни одному десятку псковских семей.

Оценить свои силы в покупке жилья поможет специальный калькулятор. С помощью данного сервиса можно рассчитать все - от первоначального паевого взноса до ежемесячного платежа. Цифры меняются в зависимости от заданных изначально параметров - размера будущей квартиры и периода рассрочки.

Отметим, что со вступлением в силу новых правил пайщики копят не деньги на последующее приобретение квартиры, а квадратные метры. Таким образом, они защищены от инфляции: накопленные площади не испарятся от внезапных обвалов рынка недвижимости или неустойчивости национальной валюты.

Новый тарифный план предполагает, что вступительный взнос составит 3% от планируемых квадратных метров. В зависимости от того, сколько времени вы готовы копить на жилье, период рассрочки тоже может быть разным. Но одно правило неизменно - период рассрочки равен периоду накопления.

Рассмотрим ситуацию подробнее на примере приобретения двухкомнатной квартиры в Пскове средней площадью 50 квадратных метров с периодом накопления 5 лет и такой же рассрочкой. При сегодняшней рыночной стоимости членский взнос составит 57,1 тысячи рублей, первоначальный паевой взнос - 2,0 кв. метра, то есть 76,1 тысяч рублей. Далее пайщику необходимо накопить 50% площади будущего жилья. В нашем случае - 25 квадратных метров. Ежемесячный платеж составит 14 тысяч 471 рубль.

После этого в течение 3 месяцев кооператив приобретет квартиру, которая оформляется в собственность пайщика с обременением. Далее владельцу жилья предоставляется рассрочка на 5 лет под 9% от вносимого ежемесячного паевого взноса. После того, как пайщик полностью расплатится с кооперативом, обременение с его недвижимости будет снято, и он станет ее полноправным хозяином.

Если у вас появились вопросы по работе программы, персонал кооператива всегда рад дать на них исчерпывающие ответы по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или провести более подробную консультацию по адресу: 180000 г.Псков, ул.Карла Маркса, дом 42.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru .

Источник: Псковская Лента Новостей