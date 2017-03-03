Квартиры нестандартной планировки и со встроенной мебелью - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новинки:

Двухкомнатная квартира новой планировки - ул. Коммунальная, 70. Квартира с большой гостиной - 20 кв. м и спальней 12,7 кв. м и просторной кухней 10,6 кв. м. Находится на 8-м этаже.

Трехкомнатная квартира новой планировки на Завеличье - ул. Юбилейная, 32-а. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. В квартире есть кладовка.

Двухкомнатная квартира - ул. Лепешинского, 12. Квартира готова для комфортного проживания. При продаже остается встроенная мебель.

Однокомнатная квартира на Завеличье - ул. Юбилейная, 89-а. Квартира 40 кв. м находится в кирпичном доме. Комната - 19 кв. м, кухня - 10 кв. м. Квартира в хорошем состоянии. В шаговой доступности детсады, школы, магазины, автобусные остановки.

Двухкомнатная квартира в Центре города - ул. Гражданская, 11-б. Квартира в хорошем состоянии, теплая, уютная, сделан ремонт, остается встроенная мебель. Месторасположение очень удобное: тихий зеленый двор, в шаговой доступности автобусная остановка, детсад, магазины, стадион, парк.

Дом 100 кв. м на участке 10 соток в п. Тямша. В доме 3 комнаты и кухня, газовое отопление, центральное водоснабжение. Асфальт до дома.

Скидки:

Однокомнатная квартира нестандартной планировки по адресу - ул. Новоселов, 32-а в кирпичном доме. Старая цена- 1 550 000 руб. Новая цена - 1 500 000 руб. Скидка 50 000 руб.

Однокомнатная квартира - ул. Текстильная, 2. Старая цена - 1 150 000 руб. Новая цена - 1 100 000 руб. Скидка 50 000 руб.

Однокомнатная квартира - ул. Кузбасской дивизии, 30-а. Старая цена - 1 350 000 руб. Новая цена - 1 280 000 руб. Скидка- 70 000 руб.

Однокомнатная квартира - ул. Солнечная, 7. Старая цена - 950 000 руб. Новая цена - 930 000 руб. Скидка - 20 000 руб.

Двухкомнатная квартира в кирпичном доме в Центре - ул. Труда, 7. Старая цена - 1 400 000 руб. Новая цена - 1 350 000 руб. Скидка 50 000 руб.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей