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Квартиры нестандартной планировки и со встроенной мебелью - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»


06.03.2017 08:29 ПЛН, Псков

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новинки:

Двухкомнатная квартира новой планировки - ул. Коммунальная, 70. Квартира с большой гостиной - 20 кв. м и спальней 12,7 кв. м и просторной кухней 10,6 кв. м. Находится на 8-м этаже.

Трехкомнатная квартира новой планировки на Завеличье - ул. Юбилейная, 32-а.  Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. В квартире есть кладовка. 

Двухкомнатная квартира - ул. Лепешинского, 12. Квартира готова для комфортного проживания. При продаже остается встроенная мебель. 

Однокомнатная квартира на Завеличье - ул. Юбилейная, 89-а. Квартира 40 кв. м находится в кирпичном доме. Комната - 19 кв. м, кухня - 10 кв. м.  Квартира в хорошем состоянии. В шаговой доступности детсады, школы, магазины, автобусные остановки.

Двухкомнатная квартира в Центре города -  ул. Гражданская, 11-б. Квартира в хорошем состоянии, теплая, уютная, сделан ремонт, остается встроенная мебель. Месторасположение очень удобное: тихий зеленый двор, в шаговой доступности автобусная остановка, детсад, магазины, стадион, парк.  

Дом 100 кв. м на участке 10 соток в п. Тямша. В доме 3 комнаты и кухня, газовое отопление, центральное водоснабжение. Асфальт до дома. 

Скидки:

Однокомнатная квартира  нестандартной планировки по адресу - ул.  Новоселов, 32-а в кирпичном доме. Старая цена- 1 550 000 руб. Новая цена - 1 500 000 руб. Скидка 50 000 руб. 

Однокомнатная квартира - ул. Текстильная, 2. Старая цена - 1 150 000 руб. Новая цена - 1 100 000 руб. Скидка 50 000 руб.

Однокомнатная квартира - ул. Кузбасской дивизии, 30-а. Старая цена - 1 350 000 руб. Новая цена - 1 280 000 руб. Скидка- 70 000 руб. 

Однокомнатная квартира - ул. Солнечная, 7.  Старая цена -  950 000 руб. Новая цена - 930 000 руб. Скидка - 20 000 руб.

Двухкомнатная квартира  в кирпичном доме в Центре -  ул. Труда, 7.  Старая цена - 1 400 000 руб. Новая цена - 1 350 000 руб. Скидка 50 000 руб. 

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей



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