Беспрецедентная акция в ЖК «Видный»: скидка в 3 тысячи рублей на каждый метр

Жилой комплекс «Видный», расположенный между поселками Писковичи и Загорицы в Псковском районе, преображается на глазах. На сегодняшний день территория освоена более чем на 50%: построены и заселены три дома по ул. Гецентова, выполнено благоустройство детской площадки, успешно функционирует спортивный комплекс - «Академия тенниса», появляется коммерческая инфраструктура, делающая жизнь новоселов все более комфортной. В настоящее время в жилом комплексе возводится еще два дома, но территория уже не похожа на стройплощадку, здесь созданы все условия для комфортного проживания.

Для покупателей квартир в ЖК «Видный» продолжает действовать беспроцентная рассрочка на 3 года. Этой весной застройщик подготовил для будущих новоселов еще одно выгодное предложение. «Мы предлагаем своим клиентам беспрецедентную акцию - при полной оплате квартиры скидка с каждого квадратного метра составит 3 тысячи рублей», - рассказал заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин.

Акция будет действовать в течение марта, поэтому у тех, кто задумывался о покупке квартиры в ЖК «Видный», есть возможность вплотную заняться этим вопросом и приобрести жилье по наиболее выгодной цене.

С помощью весенней скидки, к примеру, студию в 29 кв. метров на 3-м этаже дома можно будет приобрести за 950 тысяч рублей, «однушку» в 43 кв. метра - за 1 млн 360 тысячи рублей, двухкомнатную квартиру от 62 кв. метров - за 1 млн 970 тысяч рублей, «трешку» в 86 кв. метров - за 2 млн 570 тысяч рублей.

Нужно отметить, что дома в жилом комплексе «Видный» являются кирпично-монолитными и относятся к категории комфорт-класса. При желании покупатель может также заказать у застройщика отделку «под ключ», ее стоимость составляет 5 тысяч рублей за квадратный метр. При этом линейка отделочных материалов, предлагаемых на выбор новоселу, значительно расширилась.

Добавим, что и трехлетняя рассрочка, и весеннее спецпредложение действуют как на готовое, так и на строящееся жилье. В ЖК «Видный» индивидуально работают с каждым клиентом, предлагая разные условия в зависимости от ситуации, применяя гибкий и нестандартный подход.

Жилой комплекс «Видный» - место, где легко жить и легко дышать!

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Источник: Псковская Лента Новостей