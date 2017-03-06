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Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты


07.03.2017 13:20 ПЛН, Псков

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области напоминает, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Законом предусмотрена возможность уведомления органом регистрации прав заявителя о приеме заявления и прилагаемых к нему документов, его поступлении в орган регистрации прав, а также о ходе оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Уведомление направляется заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В связи с этим филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области сообщает о необходимости указания в заявлении о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – адреса электронной почты заявителя, а также правообладателя объекта недвижимости в целях направления предусмотренных законодательством Российской Федерации уведомлений, в том числе о ходе оказания государственной услуги.

Источник: Псковская Лента Новостей



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