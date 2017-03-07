Как продать квартиру без посредников

Главный плюс самостоятельной продажи - возможность сэкономить на комиссии агентства. Подчеркнем, именно «возможность», потому что нередко непрофессионализ м продавца в таких ситуациях заканчиваются для него дополнительными тратами, связанными с неверной оценкой (занижением стоимости объекта), ненужными расходами на «лишние документы» и рисками связаться с недобросовестным покупателем.

Итак, как же собственнику подготовиться к самостоятельной продаже недвижимости? Сделки с недвижимостью на вторичном рынке состоят из этапов: оценка, сбор необходимых для продажи документов, предпродажная подготовка, реклама объекта, проведение показов и переговоров, разработка схемы сделки, проверка документации, расчеты и непосредственно подписание документов. Если покупатель до момента подписания договора и разработки схемы проведения сделки вполне может обойтись без компетентной поддержки в виде риэлтора, то продавцу, особенно если речь идет о срочной продаже или встречной покупке, эта помощь может понадобиться уже на этапе оценки. Обычно частные продавцы формируют стоимость объекта, опираясь на объявления в газетах и специализированн ых сайтах. В расчет берется цена объектов, схожих по местоположению, дате постройки дома, метражу, планировке, этажу и состоянию. Конечно, следуя таким путем, продавец должен понимать, что в публичной плоскости находится цена продажи. Стоимость же реальной покупки нередко отличается от указанной в объявлении не на одну сотню тысяч рублей. Реклама объекта, казалось бы один из наиболее простых этапов продажи. Но и тут важно основательно подготовиться. Популярные доски объявлений хороши большим количеством посетителем, но их минус - огромная конкуренция и высокий процент «холостых» звонков. Продавцу важно не потеряться среди аналогичных предложений, количество которых может доходить до нескольких сотен. Объявление должно зацепить потенциального покупателя. Тут будет важна каждая мелочь: формулировка заголовка, подробное описание объекта и вариантов расчета, перечень его преимуществ, конкретизация местоположения на карте, способ рекламы. Плюс работы с риэлтором на этом этапе – профессиональная помощь в разработке и размещении информации (а точнее, полная передача этой работы профессионалам), но и использование внутренней базы клиентов агентства. Конечно, у всех из нас есть друзья, продаваемом объекте, среди которых вполне могут оказаться и потенциальные покупатели. Но база данных агентства состоит из таких покупателей, которые уже оставили заявку на покупку объекта, а значит и быстрая и выгодная продажа в таких случаях вероятнее в разы. Показы – это целая наука. Здесь важно не только следовать главным принципам продаж: подготовка встречи, установление контакта, выявление потребностей интересанта, грамотная презентация объекта, исходя из преимуществ для клиента, обработка возражений и сбор обратной связи. К показу должен быть готов не только продавец, но и объект. Без тщательной подготовки объекта просто не обойтись. И зачастую, только генеральной уборкой тут не ограничиться. Во время показов чаще всего встает вопрос торга и мяч в этом вопросе, несомненно, будет на стороне участника сделки, имеющего в «группе поддержки» профессионала. Риэлтор будет искать недостатки, способные повлиять на стоимость объекта, изучать состояние документации и прочее. Поэтому, наилучший вариант для покупателя и продавца, когда торг ведут риэлторы. В этом случае каждый из специалистов, ведущих торг, заинтересован в исходе, наиболее выгодном для своего клиента. Состояние документов – это одна из важнейших характеристик объекта. Покупатели обычно не любят ждать, и если объект им приглянулся, то совершение сделки должно состояться как можно скорее. Поэтому, чем основательнее продавец подготовит пакет документов, тем скорее состоится продажа. Из практики риэлторов, именно на этапе сбора и проверки документов всплывают особенности, которые могут осложнить проведение сделки. К примеру, если клиент покупает квартиру, в которой проживают несовершеннолетн ие, необходимо сделать запрос в органы опеки, если квартиру продает юридическое лицо – проверить, не является ли оно банкротом, не находится ли квартира под залогом у банка и тд. Покупатели и находящиеся на их стороне риэлторы, стараются на этапе переговоров получить максимум информации об объекте, поэтому и продавцу, следует быть готовым к вопросам и запросу любых документов по квартире, необходимых для осуществления продажи. Если же сделка находится в «цепочке», а по статистике таких сделок на вторичном рынке до 80%, у продавца и покупателя могут возникнуть конфликты интересов: по стоимости, срокам сделки и тп. В итоге выстраиваются цепочки с разными, часто прямо противоположными интересами. Довести такую цепь сделок до успешной реализации может только профессиональный риэлтор, а иногда и не один. В общем, помощь риэлтора при продаже недвижимости сводится к четырем главным пунктам: экономия средств и времени, обеспечение безопасности проведения сделки и расчетов. При этом, добросовестно работающие на рынке агентства предусматривают выплату комиссионных после завершения сделки. Поэтому, решаясь на продажу квартиры без посредников, тщательно взвесьте все «За» и «Против», оцените уровень своей компетенции в данном вопросе и имеющиеся временные ресурсы и дерзайте! Авентин – Псков - Ваш эксперт по недвижимости 8112-29-84-84 http://aventin-p skov.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей