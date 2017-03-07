Росреестр напоминает псковичам о возможности экстерриториальной регистрации прав на недвижимость

Согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве псковский Росреестр осуществляет прием заявлений о регистрации прав на недвижимость по экстерриториальн ому принципу в любом регионе России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Новый формат оказания услуг предоставляет заявителям возможность обращаться за госрегистрацией независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения. В Псковской области такой возможностью уже воспользовались более 30 заявителей. Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн ому принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов Псковской области, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра в рубрике «получение услуги по экстерриториальн ому принципу». В Пскове заявления принимаются в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, 11.

Источник: Псковская Лента Новостей