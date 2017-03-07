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Росреестр напоминает псковичам о возможности экстерриториальной регистрации прав на недвижимость
Согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве псковский Росреестр осуществляет прием заявлений о регистрации прав на недвижимость по экстерриториальн
Новый формат оказания услуг предоставляет заявителям возможность обращаться за госрегистрацией независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения. В Псковской области такой возможностью уже воспользовались более 30 заявителей.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн
Новый формат оказания услуг предоставляет заявителям возможность обращаться за госрегистрацией независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения. В Псковской области такой возможностью уже воспользовались более 30 заявителей.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн
Источник: Псковская Лента Новостей