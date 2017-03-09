Псковичам предоставлена возможность одновременной подачи документов на регистрацию прав и кадастровый учет на сайте Росреестра

На официальном сайте Росреестра открыт доступ к сервисам получения услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи заявления на регистрацию прав и государственный кадастровый учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Таким образом в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения в электронном виде всех наиболее востребованных госуслуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости».

Запуск сервисов по подаче документов на кадастровый учет и регистрацию прав через интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее востребованных услуг ведомства. Благодаря сервису заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника.

Помимо возможности подать документы в электронном виде заявитель может получить госуслуги при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы».

Ранее на сайте Росреестра был открыт доступ к сервисам, которые позволяют подать документы на государственную регистрацию прав и получить актуальную информацию из ЕГРН. В «Личном кабинете правообладателя», запущенном в начале текущего года, доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

Источник: Псковская Лента Новостей