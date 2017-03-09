www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Скидки «На Алмазной» Сервис ответов на вопросы Что делать, если нотариус - мошенник? Зачем рынку риэлтор? Как купить квартиру студенту Наполним бассейны ОДН «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Сроки поверки индивидуальных приборов учета Как и когда приватизировать квартиру? Как оплатить коммунальные услуги без комиссии С надеждой на административную магию «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Сроки поверки индивидуальных приборов учета Сроки поверки индивидуальных приборов учета Как купить квартиру студенту Зачем рынку риэлтор?
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Квартиры нестандартной планировки и со встроенной мебелью - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

Квартиры нестандартной планировки и со встроенной мебелью - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новинки: Двухкомнатная квартира новой планировки - ул...

Псковичам предоставлена возможность одновременной подачи документов на регистрацию прав и кадастровый учет на сайте Росреестра


10.03.2017 18:14 ПЛН, Псков

На официальном сайте Росреестра открыт доступ к сервисам получения услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи заявления на регистрацию прав и государственный кадастровый учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.
 
Таким образом в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения в электронном виде всех наиболее востребованных госуслуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости».
 
Запуск сервисов по подаче документов на кадастровый учет и регистрацию прав через интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее востребованных услуг ведомства. Благодаря сервису заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника.
 
Помимо возможности подать документы в электронном виде заявитель может получить госуслуги при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы».
 
Ранее на сайте Росреестра был открыт доступ к сервисам, которые позволяют подать документы на государственную регистрацию прав и получить актуальную информацию из ЕГРН. В «Личном кабинете правообладателя», запущенном в начале текущего года, доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.
 
Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?