Заезжай и живи - предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новинки:

Двухкомнатная квартира в новом доме - ул. Балтийская, д. 6а. Просторная квартира площадью 60 кв. м с кухней в 11 кв. м с качественным ремонтом. Квартира укомплектована встроенной и корпусной мебелью, бытовой техникой, системами освещения. Отличный вариант -заезжай и живи!

Двухкомнатная квартира на ул. Шестака, 28. Квартира крупногабаритная - площадью 70 кв. м, кухня 10 кв. м, большая прихожая с гардеробной (3 кв. м), комнаты 22,3 и 22,7 кв. м. Дому 10 лет. Квартира на 2 стороны дома, боковой вариант, застекленный балкон с выходом из кухни.

Трехкомнатная квартира в Центре с возможностью сделать 4-х комнатную, в элитном кирпичном доме на ул. Л. Толстого, д.3. Общая площадь квартиры 107 кв. м. Квартира с качественным ремонтом. По желанию остается мебель.

Крупногабаритная однокомнатная квартира в новом доме на ул. Балтийская, д.10а. Общая площадь квартиры - 41 кв. м. В квартире отличный евроремонт. Возможна продажа со всей мебелью и техникой.

Однокомнатная квартира в кирпично-монолитном доме на Завеличье - ул. Владимирская, 7В. Состояние отличное, квартира с планировкой «распашонка» - большая комната и кухня.

Крупногабаритная двухкомнатная квартира в элитном кирпичном доме - ул. Красноармейская, 31. Квартира общей площадью 80 кв. м на 4-м этаже. В квартире свежий, качественный ремонт, дорогая встроенная кухня 14 кв. метров, большие комнаты на разные стороны.

Скидки:

Однокомнатная квартира на Лепешинского, 8. Старая цена - 1 130 000 рублей, новая цена - 1 050 000 рублей. Скидка - 80 000 рублей.

Двухкомнатная квартира на ул. Балтийской, 8. Старая цена - 3 950 000 рублей, новая цена - 3 900 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Участок 11,5 га в Пушкиногорском районе. Старая цена - 280 000 рублей, новая цена - 180 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей