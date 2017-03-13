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Жителей аварийных домов могут начать переселять во вторичку


14.03.2017 08:52 ПЛН, Псков

Жильцов сносимых домов могут начать переселять во вторичку, без права выбора. Об этом «Известиям» рассказал председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.

«Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», – сказал он.

Данное предложение обсуждалось на заседании рабочей подгруппы Госсовета, посвященной обсуждению ликвидации аварийного фонда.

Сейчас у граждан, проживающих в домах «под снос» есть право требовать предоставления жилья в новостройках.

Эксперты объясняют инициативу Госсовета тем, что не у всех регионов есть возможность строить новое жилье. Более того, само переселение из аварийного фонда осуществляется потому, что жить в таком жилье опасно для здоровья, а то и жизни, делать это нужно незамедлительно и не всегда есть возможность ждать ввода в эксплуатацию новых зданий.

В качестве аргумента «за» вторичку, используется еще и тот факт, что не все новое жилье можно назвать качественным, зачастую оно сдается с браком, который выявляется позднее, а в старых домах, если есть проблемы, то они известны.

Источник: Псковская Лента Новостей



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