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Дом на берегу Псковского озера со скидкой в 1,5 млн рублей и другие интересные объекты предлагает на этой неделе «Авентин-Псков»

Дом на берегу Псковского озера со скидкой в 1,5 млн рублей и другие интересные объекты предлагает на этой неделе «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.   Новые объекты:   Двухкомнатная квартира на ул...2

Дом на берегу Псковского озера со скидкой в 1,5 млн рублей и другие интересные объекты предлагает на этой неделе «Авентин-Псков»


20.03.2017 08:46 ПЛН, Псков

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.
 
Новые объекты:
 
Двухкомнатная квартира на ул. Новгородской, 20. Квартира  в очень хорошем состоянии, везде установлены стеклопакеты, в том числе и на балконе, с/узел кафель, счетчики на воду. Установлен бойлер  на случай отключения горячей воды.
 
 
Двухкомнатная квартира на Завеличье - ул. Владимирская, 2. Квартира 60 кв. метров с большой кухней - 12 кв. метров. В квартире две большие лоджии, встроенная кухня, большая прихожая.
 
 
Трехкомнатная квартира на А.Алехина, 12. Квартира в отличном состоянии. Кухня - 9 кв. метров -  лоджия из кухни. В прихожей и спальне -ламинат, кухня и санузел - кафель, везде стеклопакеты. Возможен обмен на 2-комнатную квартира в этом же районе. 
 
 
Четырехкомнатная квартира в Черехе. Общая площадь -100 кв. м. Дом «сталинка», кирпичный. Высокие потолки 3 м. В квартире отличный ремонт, частично остается мебель. Экологически чистый район, рядом санаторий, река, парковая зона. Возможен обмен на 2-3 -комнатную квартиру в этом же районе.
 
 
Двухкомнатная квартира на Завеличье  - ул. Коммунальная, д.26. Квартира в хорошем состоянии - установлены стеклопакеты и новые межкомнатные двери. Рядом автобусные остановки, детские сады, школа. Частично остается мебель. 
 
 
Жилой дом в п. Родина. В доме  2 комнаты, кухня. Отопление печное. Дом деревянный - обшит вагонкой.  Глубокий подвал во всю площадь дома, пристройка  Дом расположен на участке площадью 13,5 соток, часть участка регулярно обрабатывалась под огород, на участке много цветов. 
 
Скидки:
 
Четырехкомнатная квартира на Завеличье - ул. Шестака, 28. Старая цена - 4 600 000 рублей, новая цена - 4 400 000 рублей. Скидка - 200 000 рублей. 
 
Земельный участок в районе д. Хотицы- коттеджный поселок «Княжий берег». Старая цена - 950 000 рублей, новая цена - 850 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.
 
 
 
Дом на берегу Псковского озера в деревне Молгово. Старая цена - 4 000 000 рублей, новая цена - 2 500 000 рублей. Скидка - 1 500 000 рублей. 
 
Двухкомнатная квартира - ул. Юности,3. Старая цена - 2 000 000 рублей, новая цена - 1 920 000 рублей. Скидка - 80 000 рублей.
 
 
Однокомнатная квартира - Народная, 4-а.  Старая цена-  1 850 000 рублей, новая цена - 1 830 000 рублей. Скидка - 20 000 рублей.
 
 
 Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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