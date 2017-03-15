Дом на берегу Псковского озера со скидкой в 1,5 млн рублей и другие интересные объекты предлагает на этой неделе «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты:

Двухкомнатная квартира на ул. Новгородской, 20 . Квартира в очень хорошем состоянии, везде установлены стеклопакеты, в том числе и на балконе, с/узел кафель, счетчики на воду. Установлен бойлер на случай отключения горячей воды.

Двухкомнатная квартира на Завеличье - ул. Владимирская, 2 . Квартира 60 кв. метров с большой кухней - 12 кв. метров. В квартире две большие лоджии, встроенная кухня, большая прихожая.

Трехкомнатная квартира на А.Алехина, 12 . Квартира в отличном состоянии. Кухня - 9 кв. метров - лоджия из кухни. В прихожей и спальне -ламинат, кухня и санузел - кафель, везде стеклопакеты. Возможен обмен на 2-комнатную квартира в этом же районе.

Четырехкомнатная квартира в Черехе. Общая площадь -100 кв. м. Дом «сталинка», кирпичный. Высокие потолки 3 м. В квартире отличный ремонт, частично остается мебель. Экологически чистый район, рядом санаторий, река, парковая зона. Возможен обмен на 2-3 -комнатную квартиру в этом же районе.

Двухкомнатная квартира на Завеличье - ул. Коммунальная, д.26. Квартира в хорошем состоянии - установлены стеклопакеты и новые межкомнатные двери. Рядом автобусные остановки, детские сады, школа. Частично остается мебель.

Жилой дом в п. Родина . В доме 2 комнаты, кухня. Отопление печное. Дом деревянный - обшит вагонкой. Глубокий подвал во всю площадь дома, пристройка Дом расположен на участке площадью 13,5 соток, часть участка регулярно обрабатывалась под огород, на участке много цветов.

Скидки:

Четырехкомнатная квартира на Завеличье - ул. Шестака, 28 . Старая цена - 4 600 000 рублей, новая цена - 4 400 000 рублей. Скидка - 200 000 рублей.

Земельный участок в районе д. Хотицы- коттеджный поселок «Княжий берег» . Старая цена - 950 000 рублей, новая цена - 850 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.

Дом на берегу Псковского озера в деревне Молгово . Старая цена - 4 000 000 рублей, новая цена - 2 500 000 рублей. Скидка - 1 500 000 рублей.

Двухкомнатная квартира - ул. Юности,3 . Старая цена - 2 000 000 рублей, новая цена - 1 920 000 рублей. Скидка - 80 000 рублей.

Однокомнатная квартира - Народная, 4-а . Старая цена- 1 850 000 рублей, новая цена - 1 830 000 рублей. Скидка - 20 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей