В филиале Кадастровой палаты по Псковской области работает сегодня «горячая линия»

Сегодня в филиале Кадастровой палаты по Псковской области пройдет «горячая линия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, тема - основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового и кадрового обеспечения филиала Нина Маркова.

Прием звонков осуществляется с 10.00 до 13.00 по телефону (8112) 68-60-07.

Источник: Псковская Лента Новостей