www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Сервис ответов на вопросы План ремонта котельных на 2017 год С надеждой на административную магию Как и когда приватизировать квартиру? Заезжай и живи Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Дома, которых скоро не будет Зачем рынку риэлтор? Как продать квартиру без посредников «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Что делать, если нотариус - мошенник? Сроки поверки индивидуальных приборов учета Как оплатить коммунальные услуги без комиссии План ремонта котельных на 2017 год Зачем рынку риэлтор? Как оплатить коммунальные услуги без комиссии
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

В филиале Кадастровой палаты по Псковской области работает сегодня «горячая линия»


20.03.2017 10:54 ПЛН, Псков

Сегодня в филиале Кадастровой палаты по Псковской области пройдет «горячая линия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, тема - основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
 
На вопросы граждан ответит начальник отдела правового и кадрового обеспечения филиала Нина Маркова.
 
Прием звонков осуществляется с 10.00 до 13.00 по телефону (8112) 68-60-07.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?