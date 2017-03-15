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В филиале Кадастровой палаты по Псковской области работает сегодня «горячая линия»
20.03.2017 10:54 ПЛН, Псков
Сегодня в филиале Кадастровой палаты по Псковской области пройдет «горячая линия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, тема - основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
На вопросы граждан ответит начальник отдела правового и кадрового обеспечения филиала Нина Маркова.
Прием звонков осуществляется с 10.00 до 13.00 по телефону (8112) 68-60-07.
Источник: Псковская Лента Новостей
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