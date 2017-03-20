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Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости
21.03.2017 11:23 ПЛН, Псков
Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости. Бесплатный онлайн-семинар на тему: «Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: ошибки, которые стоят дорого» пройдет завтра, 22 марта, в 11.00. Регистрация на сайте: http://www.mppskov.ru/events/576.
В рамках мероприятия специалисты центра недвижимости поделятся опытом взаимодействия со службой.
Программа семинара:
1) Росфинмониторинг: задачи, цели, точки соприкосновения с юридическими лицами и предпринимателями.
2) Правовые основы деятельности службы
3) Сведения, подлежащие обязательной передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу и сроки
4) Обязательства агентства недвижимости по отношению к Росфинмониторингу (постановка на учет, назначение ответственного лица и тд)
5) Последствия невыполнения обязательств со стороны ИП или юридического лица
Спикер мероприятия - руководитель юридического отдела центра недвижимости «Авентин-Псков», юрист с опытом работы более 16 лет Алла Кирьякова.
Источник: Псковская Лента Новостей
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