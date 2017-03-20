www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Как продать квартиру без посредников Заезжай и живи «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Как и когда приватизировать квартиру? Сервис ответов на вопросы Зачем рынку риэлтор? План ремонта котельных на 2017 год С надеждой на административную магию Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Что делать, если нотариус - мошенник? Сроки поверки индивидуальных приборов учета Дома, которых скоро не будет Сроки поверки индивидуальных приборов учета План ремонта котельных на 2017 год Заезжай и живи
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости


21.03.2017 11:23 ПЛН, Псков

 
Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости. Бесплатный онлайн-семинар на тему: «Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: ошибки, которые стоят дорого» пройдет завтра, 22 марта, в 11.00. Регистрация на сайте: http://www.mppskov.ru/events/576
 
В рамках мероприятия специалисты центра недвижимости поделятся опытом взаимодействия со службой.
 
Программа семинара:
 
1) Росфинмониторинг: задачи, цели, точки соприкосновения с юридическими лицами и предпринимателями.
2) Правовые основы деятельности службы
3) Сведения, подлежащие обязательной передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу и сроки
4) Обязательства агентства недвижимости по отношению к Росфинмониторингу (постановка на учет, назначение ответственного лица и тд)
5) Последствия невыполнения обязательств со стороны ИП или юридического лица
 
Спикер мероприятия - руководитель юридического отдела центра недвижимости «Авентин-Псков», юрист с опытом работы более 16 лет Алла Кирьякова. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?