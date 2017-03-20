Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости

Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости. Бесплатный онлайн-семинар на тему: «Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: ошибки, которые стоят дорого» пройдет завтра, 22 марта, в 11.00. Регистрация на сайте: http://www.mppskov.ru/events/576

В рамках мероприятия специалисты центра недвижимости поделятся опытом взаимодействия со службой.

Программа семинара:

1) Росфинмониторинг: задачи, цели, точки соприкосновения с юридическими лицами и предпринимателями.

2) Правовые основы деятельности службы

3) Сведения, подлежащие обязательной передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу и сроки

4) Обязательства агентства недвижимости по отношению к Росфинмониторингу (постановка на учет, назначение ответственного лица и тд)

5) Последствия невыполнения обязательств со стороны ИП или юридического лица

Спикер мероприятия - руководитель юридического отдела центра недвижимости «Авентин-Псков», юрист с опытом работы более 16 лет Алла Кирьякова.

Источник: Псковская Лента Новостей