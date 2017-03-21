Как купить жилье с доходами псковской глубинки

Идея покупки жилья через кооператив охватывает Псковскую область. Если раньше такой способ приобретения квартир использовали в основном в областном центре, то в последнее время он заинтересовал и жителей районов, которые тоже нуждаются в улучшении жилищных условий. Делиться информацией и принимать в свои ряды новых пайщиков готов потребительский кооператив «Строим Вместе», который на протяжении 13 лет помогает псковичам приобретать квадратные метры без значительной переплаты.

Кооператив «Строим Вместе» распространяет положительный опыт приобретения жилья на территории региона. Так, уже дважды проводились семинары и презентации для жителей Великих Лук. После первой ознакомительной встречи, проведенной с помощью Торгово-промышленной палаты Псковской области, горожане из южной столицы области попросили председателя кооператива Елену Покутнюю приехать еще раз и детально рассказать о том, как же купить квартиру или дом, не прибегая к классической ипотеке.

«В Великих Луках собралась наша целевая аудитория, в основном предприниматели - люди, которые умеют считать деньги и не готовы в нынешних экономических условиях рисковать. Они понимают, что потребительский приобретательский кооператив является некоммерческой организацией, а значит средства надежно защищены, так как сразу вкладываются в высоколиквидную недвижимость», - рассказала председатель кооператива.

Кроме того, руководство «Строим Вместе» побывало в Гдове, Пыталово. Планируются семинары-консультации в Дно и Дедовичах. Жители районных центров постепенно знакомятся с условиями приобретения жилья через кооператив. «Мы понимаем, что предлагаемый нами способ покупки квадратных метров - наиболее приемлем для жителей псковской глубинки. Найти довольно крупную сумму для покупки квартиры или дома очень сложно, а собрать все необходимые документы и подтвердить свои доходы в банке для получения классической ипотеки человеку с официальной зарплатой в 10-12 тысяч рублей еще сложнее», - отметила Елена Покутняя.

Для вступления в кооператив «Строим Вместе» необходим только паспорт. Свою платежеспособность каждый подтверждает в процессе сбережения средств в общем паевом фонде. Жилье приобретается только после того, как член кооператива накопил 50% стоимости желаемых квадратных метров.

Добавим, что система покупки жилья с помощью потребительских обществ с нового года стала еще более прозрачной и понятной. Оценить свои силы в покупке жилья поможет специальный калькулятор. С помощью данного сервиса можно рассчитать все - от первоначального паевого взноса до ежемесячного платежа. Цифры меняются в зависимости от заданных изначально параметров - размера будущей квартиры и периода рассрочки.

Со вступлением в силу новых правил пайщики копят не деньги на последующее приобретение квартиры, а квадратные метры. Таким образом, они защищены от инфляции: накопленные площади не испарятся от внезапных обвалов рынка недвижимости или неустойчивости национальной валюты.

С расчетами по однокомнатной квартире в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>, по двухкомнатной - ЗДЕСЬ>>>.

Если у вас появились вопросы по работе программы, персонал кооператива всегда рад дать на них исчерпывающие ответы по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или провести более подробную консультацию по адресу: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей