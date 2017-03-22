Сургутнефтегазбанк приглашает жителей и гостей Пскова на традиционный SNGB-Day

Сургутнефтегазбанк приглашает жителей и гостей Пскова на традиционный SNGB-Day. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, мероприятие состоится 25 марта в ТРК «Акваполис». Начало в 13.00.

Ипотека без первоначального взноса, новые низкие ставки, потребительский кредит «Весенний» – все самые актуальные предложения Сургутнефтегазбанка будут представлены на традиционном семейном мероприятии SNGB-Day. Партнер акции - Псковская инвестиционная компания.

Гости мероприятия в течение одного дня смогут получить консультации специалистов банка и застройщика, подобрать жилье, оформить заявку на ипотечный или потребительский кредит. А для желающих весело отдохнуть состоится развлекательная программа.

Акция пройдет 25 марта в 13.00 в ТРК «Акваполис» по адресу: ул. Кузбасской Дивизии, д. 19.

Организатор акции - Сургутнефтегазбанк.

Контакт-центр Сургутнефтегазбанка:

8-800-775-88-04

Центр повышения качества услуг:

(3462) 39-90-90

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Источник: Псковская Лента Новостей