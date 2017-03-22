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Сургутнефтегазбанк приглашает жителей и гостей Пскова на традиционный SNGB-Day


24.03.2017 09:58 ПЛН, Псков

Сургутнефтегазбанк приглашает жителей и гостей Пскова на традиционный SNGB-Day. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, мероприятие состоится 25 марта в ТРК «Акваполис». Начало в 13.00.
 
 
Ипотека без первоначального взноса, новые низкие ставки, потребительский кредит «Весенний» – все самые актуальные предложения Сургутнефтегазбанка будут представлены на традиционном семейном мероприятии SNGB-Day. Партнер акции - Псковская инвестиционная компания.
 
Гости мероприятия в течение одного дня смогут получить консультации специалистов банка и застройщика, подобрать жилье, оформить заявку на ипотечный или потребительский кредит. А для желающих весело отдохнуть состоится развлекательная программа.
 
 
Акция пройдет 25 марта в 13.00 в ТРК «Акваполис» по адресу: ул. Кузбасской Дивизии, д. 19.
 
Организатор акции - Сургутнефтегазбанк.
 
Контакт-центр Сургутнефтегазбанка:
8-800-775-88-04
Центр повышения качества услуг:
(3462) 39-90-90
Skype: sngb-skype
Обратная связь: http://feedback.sngb.ru/
СНГБ «ВКонтакте»: http://vk.com/surgutneftegasbank
 
АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.

Источник: Псковская Лента Новостей



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