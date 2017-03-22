В Госдуму внесен пакет изменений в законодательство о долевом строительстве

Правительство России рассмотрело и одобрило пакет изменений в законодательство о долевом строительстве, который обеспечит деятельность государственного компенсационного фонда долевого строительства. Как сообщается на официальном сайте Минстроя, законопроект внесен в Госдуму Российской Федерации.

Законопроект устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в компенсационный фонд до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (ДДУ) и при этом устраняет дублирование обязательных платежей застройщиков, а именно исключает обязанностьзастройщиков по страхованию своей ответственности по ДДУ как через общество взаимного страхования, так и через поручительство банка.

Фонд будет оказывать содействие в завершении строительства домов в случае банкротства застройщиков и исполнять обязательств по передаче жилых помещений в указанных домах участникам долевого строительства.

Также документ предусматривает установление порядка определения размера обязательных взносов (отчислений) застройщиков в компенсационный фонд и их предельный размер.

Проект закона регулирует порядок использования средств компенсационного фонда и правила инвестирования временно свободных средств фонда.

Кроме того, в документе прописан механизм регистрации ДДУ только после подтверждения уплаты взноса путем взаимодействия Фонда с органами регистрации прав через систему межведомственного электронного взаимодействия, а также механизм возврата застройщику уплаченных взносов в случае отказа в государственной регистрации договора или отказа сторон от заключения сделки.

Законопроект определяет порядок выплаты возмещения участникам долевого строительства по договорам, по которым взносы в компенсационный фонд уплачены до принятия закона.

Проект закона также предполагает ведение единого реестра застройщиков и объектов долевого строительства, в том числе в отношении которых уплачены взносы в компенсационный фонд.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан Минстроем России с целью реализации поручений Президента России по итогам заседания Госсовета по строительству, прошедшего в мае 2016 года.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон о долевом строительстве, Закон о банкротстве, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон о государственной регистрации недвижимости и иные федеральные законы.

Источник: Псковская Лента Новостей