Росреестр хочет освободить пользователей земельных участков от избыточной административной ответственности

На заседании Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который разработан в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Росреестра.

Законопроект предусматривает освобождение пользователя земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, от избыточной административной ответственности в случае неиспользования или использования не по целевому назначению земельного участка до государственной регистрации права на построенный жилой дом.

В настоящее время ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, или использование его не по назначению, предусмотрена несколькими законами. Так, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов. Одновременно в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при налогообложении таких земельных участков к ставке налога на землю применяются повышающие коэффициенты.

Налоговый кодекс предусматривает налог на земельные участки, предоставленные юридическим лицам для жилищного строительства, но не застроенные в течение трех лет, с повышающим коэффициентом 2, незастроенные в течение большего срока – коэффициент 4. Для граждан налог увеличивается в 2 раза, если участок не застроен в течение 10 лет. Изменения в статью 396 Налогового кодекса предполагаются законопроектом-спутником, который 10 февраля 2017 года был принят Государственной Думой в первом чтении.

Как пояснила представлявшая законопроект заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, принятие проекта федерального закона необходимо в целях исключения двойной ответственности землепользователя за неиспользование или использование не по назначению земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, предусмотренной налоговым и административным кодексами. Замминистра отметила, что решение задач стимулирования жилищного строительства не может быть достигнуто посредством привлечения к административной ответственности.

По итогам заседания законопроект рекомендован к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей