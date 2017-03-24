Квартиру с дизайнерским интерьером предлагает на этой неделе «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты:

Дача в СНТ «Пристань-2». Дом кирпичный 30 кв. м на участке 5 соток. На участке - теплица, яблоня, кусты. Есть электричество, вода с родника. Автобусное сообщение - автобус № 8-а.

Двухэтажный дом в Неелово, в 700 метров от остановки. Общая площадь двух этажей 72 кв. м, потолки - 3 метра. Участок 6 соток.

Двухэтажный дом в д. Задорожье, в 4 км от Пскова. Дом 2-этажный кирпичный, 100 кв. м. Вода и природный газ в доме. Новые межкомнатные двери, стеклопакеты. На участке 10 соток - кирпичный сарай. Асфальтовый подъезд к участку. Берег р. Каменки, святые источники Камно.

Теплая, светлая и уютная двухкомнатная квартира с хорошей энергетикой на Завеличье - Владимирская, 9-а. Общая площадь квартиры - 58 кв. м, площадь комнат: 17+12 кв. м, кухня 10 кв. м, большая утепленная и застекленная лоджия с выходом из кухни. Сделан полный ремонт из качественных отделочных материалов с интересными дизайнерскими решениями.

Трехкомнатная квартира нестандартной планировки - Военный городок-3. Квартира площадью 83 кв. м, кухня 10 кв. м и 2 лоджии 4 метра. Дом расположен в закрытом городке, имеется своя парковка, зеленая зона, палисадник. Удобный и безопасный двор для прогулок с детьми. Рядом продуктовые магазины, автобусные остановки.

Трехкомнатная квартира в элитном доме на Завеличье - ул. Петровская, 6. Общая площадь квартиры - 110,9 кв. м, кухня 16 кв. м. Состояние отличное, два санузла, по желанию остается вся мебель. Парковочное место на закрытой территории. Есть возможность сделать четырехкомнатную квартиру в двух уровнях.

Двухкомнатная квартира на Завеличье - в 10 минутах ходьбы от Центра города - ул. М.Горького, 9.

Однокомнатная квартира старой планировки на Завеличье - ул. М.Горького, 20/7, на 2-м этаже в обычном состоянии, под ремонт.

Трехкомнатная квартира старой планировки на Запсковье - ул. Текстильная, 2. Квартира в отличном состоянии.

Трехкомнатная квартира на Запсковье - пр. Энтузиастов, 7. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом детские сады, школа. Остановка автобуса.

Двухкомнатная квартира - Писковичи, 4. Квартира в отличном состоянии, не требует вложений. Остается кухонный гарнитур, встроенная прихожая.

Однокомнатная квартира в перспективном районе в ЖК «Родина» на ул. Владимирская, 8. Квартира в отличном состоянии, светлая, теплая, с момента сдачи дома в ней никто не проживал. На этаже установлена металлическая дверь и видеонаблюдение.

Земельный участок 15 соток под строительство жилого дома в д. Видовичи, в 300 м до озера. Хорошие подъездные пути.

Скидки:

Трехкомнатная квартира на Михайловской, 1. Квартира в идеальном состоянии. Дизайнерское оформление интерьера. Встроенная кухня и бытовая техника, шкаф-купе, дорогая сантехника. Старая цена - 5 500 000 руб. Новая цена - 5 200 000 руб. Скидка - 300 000 руб.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей