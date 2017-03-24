Псковский УКС сможет строить дома с участием дольщиков

Муниципальное предприятие г. Пскова «Управление капитального строительства» получило одобрение от депутатов Псковской городской Думы на проведение ряда крупных сделок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, положительные решения по нескольким вопросам приняты на очередной сессии Псковской городской Думы в понедельник, 27 марта.

Так, на сессии одобрены крупные сделки предприятия по заключению договоров подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по Зональному шоссе, 5 на сумму почти 60 млн рублей и по строительству теплотрассы к этому жилому дому на сумму 2,4 млн рублей. Также депутаты не возражают, чтобы предприятие заключило договоры участия в долевом строительстве двух жилых домов по ул. Ипподромной на общую сумму 13,2 млн рублей.

Еще один проект решения Псковской городской Думы разрешает предприятию продажу объектов недвижимого имущества (двух квартир и одного нежилого помещения по адресу: ул. Ипподромная, 154-а), находящихся в его хозяйственном ведении, по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком, для погашения части кредиторской задолженности.

Источник: Псковская Лента Новостей