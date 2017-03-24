www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Зачем рынку риэлтор? Как продать квартиру без посредников «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Как и когда приватизировать квартиру? Заезжай и живи Что делать, если нотариус - мошенник? Сервис ответов на вопросы Сроки поверки индивидуальных приборов учета План ремонта котельных на 2017 год Дома, которых скоро не будет С надеждой на административную магию Дома, которых скоро не будет Что делать, если нотариус - мошенник? Зачем рынку риэлтор?
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Псковский УКС сможет строить дома с участием дольщиков


27.03.2017 13:29 ПЛН, Псков

Муниципальное предприятие г. Пскова «Управление капитального строительства» получило одобрение от депутатов Псковской городской Думы на проведение ряда крупных сделок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, положительные решения по нескольким вопросам приняты на очередной сессии Псковской городской Думы в понедельник, 27 марта.

Так, на сессии одобрены крупные сделки предприятия по заключению договоров подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по Зональному шоссе, 5 на сумму почти 60 млн рублей и по строительству теплотрассы к этому жилому дому на сумму 2,4 млн рублей. Также депутаты не возражают, чтобы предприятие заключило договоры участия в долевом строительстве двух жилых домов по ул. Ипподромной на общую сумму 13,2 млн рублей.

Еще один проект решения Псковской городской Думы разрешает предприятию продажу объектов недвижимого имущества (двух квартир и одного нежилого помещения по адресу: ул. Ипподромная, 154-а), находящихся в его хозяйственном ведении, по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком, для погашения части кредиторской задолженности.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?