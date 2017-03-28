Псковичам напоминают об изменениях в порядке оплаты услуги за предоставление Росреестром сведений из ЕГРН

В начале этого года изменился порядок оплаты услуги за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Теперь внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, и иной информации осуществляется только после представления запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и иной информации (запросов). При обращении за государственной услугой заявителю будет предоставляться код уникального идентификатора начисления (УИН), который необходимо указывать в платежном документе. Внесение платы должно быть осуществлено заявителем не позднее семи календарных дней с даты получения уникального идентификатора начисления. Данный порядок не распространяется на случаи представления запроса с приложением платежного документа посредством почтового отправления.

Также в ведомстве отметили, что с 1 января 2017 года для получения информации из ЕГРН в виде справки о содержании правоустанавливающих документов или их копий в платежных документах необходимо указывать следующие коды классификации доходов бюджетов (КБК):

32111301031016000130 - при направлении запроса через филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области;

32111301031018000130 - при предоставлении запроса через МФЦ по Псковской области.

Ознакомиться с реквизитами для оплаты госпошлины, платы и штрафов, бланками квитанций, образцами платежных поручений можно на портале Росреестра в рубрике «Стоимость, реквизиты и образцы платежных документов» - Псковская область.

Источник: Псковская Лента Новостей