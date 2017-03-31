Дом на берегу Псковского озера со скидкой в 1,5 млн рублей и другие интересные объекты предлагает на этой неделе «Авентин-Псков»На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты: Двухкомнатная квартира на ул...5
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Земельные участки и дачи на любой вкус - предложения недели от «Авентин-Псков»
03.04.2017 10:09 ПЛН, Псков
На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.
Новые объекты:
Земельный участок площадью 15 соток в Большой Гоголевке. Первая линия, хороший заезд, рядом асфальт. Электричество у границы участка. Отличные соседи. Прямое автобусное сообщение с городом (городские маршруты 8 и 8а).
Комната на ул. Киселева, 18-а площадью 18,5 кв. метров в общежитии коридорного типа.
Жилой дом в д. Жабенец - 40 км от Пскова. Дом 42 кв. м на участке 8 соток. В доме установлены стеклопакеты. На участке - хозяйственные постройки, баня по черному, деревья - слива, яблоня, малина. До озера 1 км. От Пскова - 40 км.
Дом в п. Середка в 59 кв. метров на участке 35 соток. В доме 2 комнаты, кухня. Туалет в доме. Есть возможность подключить газ. Хороший асфальтированный подъезд. Рядом лес, озеро.
Трехкомнатная квартира на Завеличье - ул. Юбилейная, 93. Общая площадь - 64 кв. м. Перепланировка - кухня-гостиная и 2 комнаты. Дом кирпичный. Квартира в отличном состоянии. Удобное расположение дома, в шаговой доступности гипермаркеты, остановка, магазины. Парковка. Вид на речку.
Однокомнатная квартира на Завеличье - ул. Народная, 15. Общая площадь квартиры - 36 кв. м. Отличное состояние, сделан хороший ремонт.
Дом на участке 30 соток в д. Цапелька в 48 км от г. Пскова. Дом деревянный, обшит сайдингом. Имеется подвал, большая веранда, туалет в доме. Холодная вода - центральная, горячая - бойлер, отопление - печь. На участке - баня и хозяйственные постройки.
Трехкомнатная квартира в п. Палкино . Хорошее состояние квартиры, большой застекленный балкон на 2 комнаты и лоджия на кухне. Возможна продажа с мебелью. Рядом детский сад, магазины, автостанция, озеро. Отличное, живописное место с прекрасной экологией, расположенное всего в 40 км от г. Пскова.
Однокомнатная квартира в Новоржеве. Состояние квартиры - отличное, не требует ремонта. Возможна продажа с мебелью. Квартира в данный момент свободна.
Двухкомнатная квартира в п. Середка . В квартире хороший ремонт. Санузел раздельный, комнаты раздельные. Центральное отопление, водопровод, газ, горячая вода через бойлер. Пластиковые окна, металлическая входная дверь. Рядом школа, магазины.
Земельный участок в д. Видовичи (Новоизборская волость) 27 соток. ИЖС, ровный, сухой, электрический столб на участке. 19 км от Пскова. До озера - 600 метров.
Дача в СНТ «Торошинка», дом зимний 40 кв. м на участке 7 соток с печкой. На участке много плодовых деревьев, кустов, цветник, теплица. Колодец с чистейшей водой. Баня.
Земельный участок в д. Дуброво. Общая площадь 46 соток, но можно и разделить. От г. Пскова 10 км. Участок ровный, высокий, хороший подъезд. В д. Дуброво есть магазины, почта, клуб. Хорошее автобусное сообщение.
Скидки:
1. Однокомнатная квартира на Владимирской, 8. Новая цена - 1 550 000 рублей. Старая цена - 1 600 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.
Чудесная дача в Черняковицах. Новая цена - 1 200 000 рублей. Старая цена - 1 250 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.
Четырехкомнатная квартира на ул. Шестака, 28. Новая цена - 4 100 000 рублей. Старая цена - 4 400 000 рублей. Скидка - 300 000 рублей.
Комната в центре города - Октябрьский проспект, д. 39. Новая цена - 490 000 рублей. Старая цена - 530 000 рублей. Скидка - 40 000 рублей.
Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.
Источник: Псковская Лента Новостей
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