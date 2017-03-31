Земельные участки и дачи на любой вкус - предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты:

Земельный участок площадью 15 соток в Большой Гоголевке . Первая линия, хороший заезд, рядом асфальт. Электричество у границы участка. Отличные соседи. Прямое автобусное сообщение с городом (городские маршруты 8 и 8а).

Жилой дом в д. Жабенец - 40 км от Пскова . Дом 42 кв. м на участке 8 соток. В доме установлены стеклопакеты. На участке - хозяйственные постройки, баня по черному, деревья - слива, яблоня, малина. До озера 1 км. От Пскова - 40 км.

Дом в п. Середка в 59 кв. метров на участке 35 соток. В доме 2 комнаты, кухня. Туалет в доме. Есть возможность подключить газ. Хороший асфальтированный подъезд. Рядом лес, озеро.

Трехкомнатная квартира на Завеличье - ул. Юбилейная, 93 . Общая площадь - 64 кв. м. Перепланировка - кухня-гостиная и 2 комнаты. Дом кирпичный. Квартира в отличном состоянии. Удобное расположение дома, в шаговой доступности гипермаркеты, остановка, магазины. Парковка. Вид на речку.

Однокомнатная квартира на Завеличье - ул. Народная, 15 . Общая площадь квартиры - 36 кв. м. Отличное состояние, сделан хороший ремонт.

Дом на участке 30 соток в д. Цапелька ​​​​​​​ в 48 км от г. Пскова. Дом деревянный, обшит сайдингом. Имеется подвал, большая веранда, туалет в доме. Холодная вода - центральная, горячая - бойлер, отопление - печь. На участке - баня и хозяйственные постройки.

Трехкомнатная квартира в п. Палкино ​​​. Хорошее состояние квартиры, большой застекленный балкон на 2 комнаты и лоджия на кухне. Возможна продажа с мебелью. Рядом детский сад, магазины, автостанция, озеро. Отличное, живописное место с прекрасной экологией, расположенное всего в 40 км от г. Пскова.

Однокомнатная квартира в Новоржеве . Состояние квартиры - отличное, не требует ремонта. Возможна продажа с мебелью. Квартира в данный момент свободна.

Двухкомнатная квартира в п. Середка ​​​​​. В квартире хороший ремонт. Санузел раздельный, комнаты раздельные. Центральное отопление, водопровод, газ, горячая вода через бойлер. Пластиковые окна, металлическая входная дверь. Рядом школа, магазины.

Земельный участок в д. Видовичи (Новоизборская волость) 27 соток. ИЖС, ровный, сухой, электрический столб на участке. 19 км от Пскова. До озера - 600 метров.

Дача в СНТ «Торошинка» , дом зимний 40 кв. м на участке 7 соток с печкой. На участке много плодовых деревьев, кустов, цветник, теплица. Колодец с чистейшей водой. Баня.

Земельный участок в д. Дуброво . Общая площадь 46 соток, но можно и разделить. От г. Пскова 10 км. Участок ровный, высокий, хороший подъезд. В д. Дуброво есть магазины, почта, клуб. Хорошее автобусное сообщение.

Скидки:

1. Однокомнатная квартира на Владимирской, 8 . Новая цена - 1 550 000 рублей. Старая цена - 1 600 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Чудесная дача в Черняковицах . Новая цена - 1 200 000 рублей. Старая цена - 1 250 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Четырехкомнатная квартира на ул. Шестака, 28 . Новая цена - 4 100 000 рублей. Старая цена - 4 400 000 рублей. Скидка - 300 000 рублей.

Комната в центре города - Октябрьский проспект, д. 39 . Новая цена - 490 000 рублей. Старая цена - 530 000 рублей. Скидка - 40 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей