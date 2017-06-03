Светлый дом в Загорицах и квартира на Юбилейной со скидкой в 100 тысяч рублей - предложения недели от «Авентин-Псков»На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты Однокомнатная квартира новой планировки напротив «Империала» -...
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Светлый дом в Загорицах и квартира на Юбилейной со скидкой в 100 тысяч рублей - предложения недели от «Авентин-Псков»
05.06.2017 08:43 ПЛН, Псков
На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.
Новые объекты
Однокомнатная квартира новой планировки напротив «Империала» - ул. Коммунальная, 42. Хорошее состояние квартиры, лоджия застеклена, окна во двор. Все в шаговой доступности, развитая инфраструктура.
Двухкомнатная квартира старой планировки на Ближнем Завеличье - ул. Коммунальная, 14-а. Дом в хорошем тихом районе, 5 минут пешком до центра, вся инфраструктура: школы, детские сады, магазины, кафе, остановки городского транспорта.
Двухкомнатная квартира старой планировки в хорошем состоянии на Завеличье - ул. Юбилейная, д.75. В квартире произведена заменена сантехника и труб, установлена новая газовая колонка, входная дверь металлическая. Уютный, тихий, зеленый двор. В пешей доступности магазины, поликлиника, детсад, школа.
Двухкомнатная квартира на Завеличье - ул.Западная, 21. Квартира в обычном состоянии. Свободна от регистрации и личных вещей. Лоджия из гостиной - застеклена. Рядом школа № 25, детский садик, детская площадка, магазины.
Однокомнатная квартира-студия на ул. Михаила Егорова, 6. Квартира под чистовую отделку с большой лоджией. Отличный район, развитая инфраструктура.
Две комнаты в 3-комнатной квартире - ул. Максима Горького, 25. Комнаты смежные. Места общего пользования в хорошем состоянии. Большая комната с балконом застеклена. Из окна вид на Кремль. Хорошее расположение - рядом школы, детские сады, автобусные остановки.
Большой светлый дом в д. Загорицы в 10 минутах езды от города. Дом с оригинальной планировкой со всеми коммуникациями (свет, вода-скважина (47м), канализация). Дом расположен на участке 20 соток, недалеко лес, река Великая, из окон вид на ЖК «Видный». В доме 4 комнаты, 3 спальни на втором этаже , а также большая гостиная на первом этаже, 2 санузла, кухня-столовая и просторный холл. Парковка на 4 машины, ровная заасфальтированная подъездная дорога.
Дом расположен в 10 минутах езды от города на автомобиле. В пешей доступности от дома также остановка общественного транспорта. Недалеко школа и детский сад. Рядом конный клуб, теннисные корты, продуктовые магазины, аптека, и т. д. Район очень тихий, чистый, прекрасные соседи.
Скидки:
Однокомнатная квартира - ул. М.Горького, д. 20/7. Новая цена - 1 220 000 рублей. Старая цена - 1 250 000 рублей. Скидка - 30 000 рублей.
Трехкомнатная квартира - ул. Юбилейная, 93. Новая цена - 2 600 000 рублей. Старая цена - 2 700 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.
Однокомнатная квартира - ул. Народная, 15. Новая цена - 1 250 000 рублей. Старая цена - 1 300 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.
Комната 18 кв. м. - ул. Максима Горького, 51. Новая цена - 580 000 рублей. Старая цена - 650 000 рублей. Скидка - 70 000 рублей.
Участок 11 соток в д. Малая Гоголевка. Новая цена - 850 000 руб. Старая цена- 950 000 руб. Скидка- 100 000 руб.
Двухэтажный дом в д. Задорожье - 4 км от Пскова. Новая цена - 2 285 000 рублей. Старая цена - 2 300 000 рублей. Скидка - 15 000 рублей.
Двухэтажный коттедж в д. Молгово Новая цена - 2 000 000 рублей. Старая цена - 2 300 000 рублей. Скидка - 300 000 рублей.
Эти и другие варианты недвижимости в Пскове и области ищите на сайте: http://aventin-pskov.ru/ и по телефону 8112-29-84-84.
Источник: Псковская Лента Новостей
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