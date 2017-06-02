В России почти на 15% сократился ввод жилья

За первый квартал текущего года ввод жилья в России сократился на 14,8 процента – до 17,3 миллиона квадратных метров, следует из данных Росстата. В Москве за первые четыре месяца ввели 523,9 тысячи квадратных метров жилья – это на 41,4 процента ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают «Вести».

Средняя фактическая стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях составила 43 503 рубля (в I квартале 2016 года – 42 525 рублей).

Наиболее высокая стоимость строительства зафиксирована в Сахалинской области – показатель в 1,5 раза превышает общероссийский. В 64 субъектах Российской Федерации эта стоимость ниже, чем в среднем по России, из них наиболее низкая в Калужской и Липецкой областях, а также в Республике Дагестан.

Между тем, как заявил глава Минстроя Михаил Мень, годовые объемы строительства жилья в России к 2025 году могут достичь 120 миллионов квадратных метров в год.

По словам министра, объемы строительства жилья должны вырасти с увеличением числа договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). А количество ДДУ, по расчетам Минстроя, вырастет с началом работы фонда защиты прав дольщиков, то есть государственного механизма страхования долевого строительства.

При этом Мень допустил, что на время отладки работы фонда количество ДДУ может снизиться.

Источник: Псковская Лента Новостей