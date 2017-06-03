Специалисты кооператива «Строим Вместе» ответят на вопросы псковичей о покупке жилья

На Псковской Ленте Новостей в разделе «ДОМ» стартует очередная онлайн-пресс-конференция, посвященная покупке жилья через кооператив. На вопросы жителей Пскова и области ответят специалисты потребительского кооператива «Строим Вместе».

Данный кооператив работает на псковском рынке почти 14 лет и сегодня продолжает помогать псковичам улучшать жилищные условия. Своим опытом специалисты готовы поделиться с теми, кто задумывается над приобретением квартиры. Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут оставлять на форуме под данной публикацией, а также направлять на почту redakto@pln-pskov.ru c 5 по 13 июня включительно. Ответы представителей «Строим Вместе» будут опубликованы на ПЛН. Напомним, что подобная онлайн-пресс-конференция проходила на Псковской Ленте Новостей в мае и вызвала большой интерес у жителей региона.

Источник: Псковская Лента Новостей