Светлый дом в Загорицах и квартира на Юбилейной со скидкой в 100 тысяч рублей - предложения недели от «Авентин-Псков»На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты Однокомнатная квартира новой планировки напротив «Империала» -...
02.06.2017 17:22 «Обманутые дольщики» с Индустриальной планируют митинговать на пл. Ленина, застройщик считает это тупиковым методом 7
02.06.2017 16:37 Для достройки дома на ул. Индустриальной в Пскове ищут спонсоров и предлагают «скинуться» самим «обманутым дольщикам» 18
Специалисты кооператива «Строим Вместе» ответят на вопросы псковичей о покупке жилья
05.06.2017 10:51 ПЛН, Псков
На Псковской Ленте Новостей в разделе «ДОМ» стартует очередная онлайн-пресс-конференция, посвященная покупке жилья через кооператив. На вопросы жителей Пскова и области ответят специалисты потребительского кооператива «Строим Вместе».
Данный кооператив работает на псковском рынке почти 14 лет и сегодня продолжает помогать псковичам улучшать жилищные условия. Своим опытом специалисты готовы поделиться с теми, кто задумывается над приобретением квартиры.
Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут оставлять на форуме под данной публикацией, а также направлять на почту redakto@pln-pskov.ru c 5 по 13 июня включительно. Ответы представителей «Строим Вместе» будут опубликованы на ПЛН.
Напомним, что подобная онлайн-пресс-конференция проходила на Псковской Ленте Новостей в мае и вызвала большой интерес у жителей региона.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати