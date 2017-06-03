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Специалисты кооператива «Строим Вместе» ответят на вопросы псковичей о покупке жилья


05.06.2017 10:51 ПЛН, Псков

На Псковской Ленте Новостей в разделе «ДОМ» стартует очередная онлайн-пресс-конференция, посвященная покупке жилья через кооператив. На вопросы жителей Пскова и области ответят специалисты потребительского кооператива «Строим Вместе».

Данный кооператив работает на псковском рынке почти 14 лет и сегодня продолжает помогать псковичам улучшать жилищные условия. Своим опытом специалисты готовы поделиться с теми, кто задумывается над приобретением квартиры. 
 
Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут оставлять на форуме под данной публикацией, а также направлять на почту redakto@pln-pskov.ru c 5 по 13 июня включительно. Ответы представителей «Строим Вместе» будут опубликованы на ПЛН. 
 
Напомним, что подобная онлайн-пресс-конференция проходила на Псковской Ленте Новостей в мае и вызвала большой интерес у жителей региона. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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