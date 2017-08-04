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На любые вопросы о покупке, продаже и аренде недвижимости ответят в ходе онлайн пресс-конференции специалисты «Авентин-Псков»
07.08.2017 09:11 ПЛН, Псков
Сегодня, 7 августа, на страницах Псковской Ленты Новостей стартует онлайн пресс-конференция, в ходе которой специалисты компании «Авентин-Псков», ответят на все интересующие вопросы о покупке, продаже и аренде недвижимости.
Свои вопросы читатели ПЛН могут оставлять в форуме под данным сообщением, в письмах на адрес redaktor@pln-pskov.ru либо в специальной теме в группе ПЛН «ВКонтакте». Ответы будут публиковаться в новостной ленте.
Онлайн пресс-конференция продлится в течение недели.
Источник: Псковская Лента Новостей
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