На любые вопросы о покупке, продаже и аренде недвижимости ответят в ходе онлайн пресс-конференции специалисты «Авентин-Псков»

Сегодня, 7 августа, на страницах Псковской Ленты Новостей стартует онлайн пресс-конференция, в ходе которой специалисты компании «Авентин-Псков», ответят на все интересующие вопросы о покупке, продаже и аренде недвижимости.

Свои вопросы читатели ПЛН могут оставлять в форуме под данным сообщением, в письмах на адрес redaktor@pln-pskov.ru либо в специальной теме в группе ПЛН «ВКонтакте» . Ответы будут публиковаться в новостной ленте.

Онлайн пресс-конференция продлится в течение недели.

Источник: Псковская Лента Новостей