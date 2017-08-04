Квартира с мансардой в центре Пскова и двухэтажный дом в Неелово - предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты:

Двухкомнатная квартира на ул. Коммунальной, 70. Уютная теплая квартира в районе с отличной инфраструктурой. Прямой вариант, окна на Ледовый дворец. В квартире установлены тройные стеклопакеты везде, кроме выхода на балкон. Отделка ДСК. Счетчики на газ, воду и тепло (счет за отопление приходит только в отопительный период). Продажа в связи с переездом в другой город.

Двухкомнатная квартира на Рижском пр., 67-а. Хорошее состояние квартиры. Встроенные шкафы в прихожей можно убрать, что увеличит площадь коридора. Сделан косметический ремонт. Отличное расположение дома, развитая инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины. Хорошее автобусное сообщение. Чистый подъезд, спокойные соседи. Тихий, зеленый двор.

Однокомнатная квартира ул. Юбилейная, 32. Общая площадь - 45 квадратных метров. Состояние хорошее, остается мебель и бытовая техника.

Трехкомнатная квартира в Неелово ​​​​ в отличном состоянии. Год назад был сделан капитальный ремонт, была произведена замена всей сантехники, радиаторов отопления. Установлены тройные стеклопакеты, балкон, на газ и воду счетчики. Во дворе дома детский садик, через дорогу школа и магазины,автобусная остановка. До ГМ «Лента» 5 минут на машине. Остается кухня и вытяжка, газовая плита.

Трехкомнатная квартира на Юбилейной, 14. Замечательная квартира в кирпичном доме на Ближнем Завеличье в районе Дома Офицеров. Боковой вариант, не торцевая. 2 комнаты отдельные, гостиная проходная. Паркет во всех комнатах. Стеклопакеты везде, включая балкон. Раздельный санузел. Установлены счетчики на воду и газ. Развитая инфраструктура района - магазины, школы, автобусные остановки в шаговой доступности. Рядом Храм Александра Невского, Мирожский монастырь. В квартире остается большая часть мебели.

Двухкомнатная квартира на ул. Новоселов, 5-а​​​​​. Видовая квартира новой планировки, расположенная на 8 этаже 10-этажного кирпичного дома. Дом 2010 года постройки. Общая площадь - 72 метров квадратных метров, комнаты 28+18м.кв., кухня 11 метров квадратных. Двойной балкон застеклен, обшит вагонкой, выход на балкон из большой комнаты и из кухни. На окнах стеклопакеты, счетчики на газ и воду, санузел раздельный, большая просторная прихожая. Тамбур на две квартиры. Просторный и современный лифт. Зеленый двор. Нет проблем с парковкой. Порядочные соседи. В шаговой доступности детсады, школы, магазины, автобусные остановки, банк.

Однокомнатная квартира на ул. Кузбасской дивизии, 46 на 7-м этаже 9-этажного дома . Общая площадь квартиры - 33,9 кв.м., кухня- 8 кв.м. Обычное состояние квартиры, установлены стеклопакеты. Остается кухонный гарнитур. Прекрасное расположение дома, рядом 2 гипермаркета: «Империал» и «Акваполис». 5 минут ходьбы до линии автобусного сообщения. Рядом прекрасный тихий парк, детские сады, школа и т.д.

Двухкомнатная квартира на пер. Дружбы, д. 2/4 около Храма А.Невского. Дом кирпичный, 1-й этаж. Общая площадь 60 кв.м, жилая 37 кв. м. В доме 2 этажа. Крупногабаритная квартира в тихом месте, потолки 3,6 м. Недавно был ремонт в ванной и кухне. Большая шикарная ванная кабина. Пол плитка в ванной коридоре и кухне. Остается кухонный гарнитур+встроенная техника. Недавно был произведен капитальный ремонт квартиры, поменяна вся сантехника и проводка. Окна стеклопакеты, выходят на одну сторону во двор. Из окна прекрасный вид на яблоневый сад. Имеется крытое место под стоянку авто. Рядом магазины, школа, детский сад. Автобусное сообщение в 5-ти минутах ходьбы.

Трехкомнатная квартира в п. Середка. Общая площадь квартиры - 57 кв. м. В 2016 году производился капитальный ремонт крыши. Квартира в хорошем состоянии. Комнаты раздельные. Балкон застеклен. Центральное отопление. Квартира свободна от регистрации и личных вещей. В поселке вся инфраструктура - школа, детский садик, больница. Регулярное автобусное сообщение.

Четырехкомнатная квартира в Центре - на ул. Гоголя, 7б на третьем этаже трех этажного кирпичного дома. Площадь квартиры 145 кв.м. Жилая площадь составляет 99 кв.м, в том числе комнат: 19,6/11/11,4/16,4 кв.м. Площадь кухни - 13,5 кв.м. Санузел совмещен. Преимущество данной квартиры в том , что в ней имеется второй этаж - мансарда 50 кв.м в собственности.

Часть дома 50 кв. м. в Пскове - Гарнизонный переулок. Дом состоит из 2 комнат веранды и кухни. Жилая площадь - 32 кв.м., в том числе площадь комнат: 11,7/ 8,8 кв.м., гостинной - 4,9 кв.м., кухни - 4,4., веранды - 8,7+ подсобка - 4,1кв.м., с земельным участком 4 сотки - фруктовые деревья, кустарники. Газ по участку,возможно подключение. Водопровод в доме. Отопление печное. Санузел на улице. Хорошие соседи.

Земельный участок 12 соток в Центре города под строительство жилого дома - ул. Подберезская. Участок ровный, сухой. На участке есть хоз.постройки, плодоносящий сад, кустарники. Участок огорожен, свет на участке (380 кВТ). Все коммуникации. Развитая инфраструктура, до остановки 2 минуты.

Скидки:

Однокомнатная квартира на ул. Труда, 56. Новая цена - 1 800 000 руб. Старая цена - 1 860 000 руб. Скидка - 60 000 руб.

Часть дома 129 кв.м. на участке 6 соток в Пскове, ул. Ленинградская. Новая цена - 2 690 000 руб. Старая цена - 2 780 000 руб. Скидка - 90 000 руб.

Двухэтажный дом в Неелово-2, ул. Благодатная. Новая цена - 4 950 000 руб. Старая цена - 5 000 000 руб. Скидка - 50 000 руб.

Земельный участок в д. Бородино Палкинского района. Новая цена 450 000 руб. Старая цена- 500 000 руб. Скидка- 50 000 руб.

Жилой дом в д.Жабенец - 40 км от Пскова. Новая цена- 450 000 руб. Старая цена- 500 000 руб. Скидка - 50 000 руб.

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