Что делать, если купили квартиру с долгами?

Нередко после приобретения недвижимости новые собственники сталкиваются с проблемами регистрации по месту жительства на купленных квадратных метрах в связи с долгами по коммунальным и прочим платежам, накопленными предыдущими владельцами. Как себя вести новым жильцам в такой ситуации?

Скажем сразу, законодательство в этом случае на стороне нового владельца. Согласно букве закона, обязательства по уплате коммунальных платежей возникают у собственника после государственной регистрации прав на имущество, и к старым долгам по «коммуналке», соответственно, он не имеет никакого отношения. Требования или угрозы управляющей компании в этом случае не имеют законного основания. Исключение составляют взносы за капитальный ремонт.

Тщательно подготовьтесь к сделке.

В идеале, этот вопрос должен быть решен еще в момент приобретения квартиры. Если вы работаете с риэлтором, он позаботится о том, чтобы в пункте о передаче долгов по коммунальным платежам было четко прописано обязательство прежнего владельца по уплате всех долгов. В договоре может быть прописана и обратная ситуация, когда покупатель берет на себя уплату всех задолженностей, но в этом случае, чаще всего, стоимость приобретаемой недвижимости снижается пропорционально сумме долга. Так поступают, когда прежний владелец не имеет финансовой возможности оплатить накопленные суммы. Покупка квартиры с долгами - весьма распространенная ситуация, к которой покупателю просто нужно быть готовым.

Какие документы требовать от продавца?

Чтобы после покупки не заниматься выяснениями отношений с бывшими собственниками недвижимости или управляющей компанией, покупателю недвижимости стоит:

- до момента покупки запросить справку об отсутствии задолженности по коммунальным и другим платежам.

- сделать запрос в органы государственной регистрации об отсутствии/наличии квартиры в залоге или аресте.

- зафиксировать показания счетчиков в новой квартире в момент заключения договора и заверить данные в соответствующих обслуживающих организациях и внести их в акт приемки квартиры.

- обсудить с продавцом процедуру погашения задолженности и внести соответствующий пункт в договор купли-продажи.

Прокуратура против санкций управляющей компании

Если управляющая компания настроена серьезно и продолжает в ультимативной форме требовать от нового собственника уплаты долгов, ему следует составить письменное заявление с уведомлением и копиями документов купли-продажи, государственной регистрации прав на имущество, приложить показания счетчиков, зафиксированные в момент вступления в права собственности квартиры и передать этот пакет документов в управляющую компанию с указанием входящих данных. Таким образом новые жильцы официально уведомят компанию о смене владельца и после этого все трудности с взысканием задолженности ложатся на управляющую организацию.

Ну а если и после этого жилищная компания отказывает в передаче документов на регистрацию или прибегает к другим «санкциям», можно смело писать жалобу в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Оформить регистрацию можно, обратившись напрямую в органы регистрационного учета.

Взносы за капитальный ремонт – обязанность владельца недвижимости.

Если долги по коммунальным платежам – головная боль того, кто их накопил, то с взносами за капремонт все обстоит сложнее. Эти долги становятся «наследством» новых жильцов. Поэтому размер этого долга стоит уточнять у продавца до момента покупки и процедуру погашения прописать в договоре купли-продажи или заверенных приложениях к нему.

Авентин-Псков – ваш эксперт по недвижимости.

8-112-29-84-84

http://aventin-pskov.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей