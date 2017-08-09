Новостройки Пскова вашими глазами - честная экскурсия для покупателей

Вы уже сотни раз слышали о том, какие замечательные квартиры продают в новостройках Пскова? Не лучше ли все увидеть своими глазами и сделать осознанный выбор?

19 августа центр недвижимости «Авентин-Псков» организует экскурсию по псковским новостройкам, в рамках которой потенциальные покупатели своими глаза увидят выставленные на продажу квартиры и их планировки, оценят качество строительных материалов, ознакомятся с перспективами районов и ознакомятся с имеющейся и планируемой инфраструктурой, а также прямо на месте смогут забронировать приглянувшуюся квартиру .

Если и вы не хотите совершать такие важные решения «вслепую», воспользуйтесь возможность составить собственное мнение - бронируйте место в списке участников экскурсии.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8112-29-84-84 и в сообществе: https://vk.com/aventinpskov?w=wall-55490100_2522%2Fall

Источник: Псковская Лента Новостей