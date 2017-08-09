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Scandinavia отвечает на вопросы новоселов


10.08.2017 13:27 ПЛН, Псков

На YouTube канале строительной компании Scandinavia запущена рубрика «Вопрос-Ответ». Сегодня вышел первый выпуск, в котором специалисты компании отвечают на вопросы, поступившие от новоселов.
 
 
От будущих жильцов ЖК «Молодежный» поступил ряд вопросов. Один из них - как будет устроена система вентиляция в новом ЖК.
 
1. Система вентиляции выполнена из спиральнонавивных воздуховодов разного диаметра и имеет необходимую теплоизоляцию и огнезащиту. Данное решение позволяет более точно увязывать аэродинамические характеристики системы.
 
2. Отверстия под воздуховоды сверлились по месту и надежно герметизировались. Данное решение позволит избежать перетока воздуха между квартирами.
 
3. Архитектурно-планировочная компоновка квартир выполнена таким образом, что вентиляционные системы любой квартиры объединяются в общую шахту на кровле. Данное решение позволяет минимизировать возможность появления обратной тяги.
 
Еще один вопрос относился к покраске фасадов. На дом наносится силиконовая краска, которая по заявлениям производителя обладает улучшенной адгезией (сцепление с поверхностью) и укрываемостью, а также хорошей паропроницаемостью.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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