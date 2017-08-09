Новостройки Пскова вашими глазами - честная экскурсия для покупателейВы уже сотни раз слышали о том, какие замечательные квартиры продают в новостройках Пскова? Не лучше ли все увидеть своими глазами и сделать осознанный выбор? 19 августа...1
Scandinavia отвечает на вопросы новоселов
10.08.2017 13:27 ПЛН, Псков
На YouTube канале строительной компании Scandinavia запущена рубрика «Вопрос-Ответ». Сегодня вышел первый выпуск, в котором специалисты компании отвечают на вопросы, поступившие от новоселов.
От будущих жильцов ЖК «Молодежный» поступил ряд вопросов. Один из них - как будет устроена система вентиляция в новом ЖК.
1. Система вентиляции выполнена из спиральнонавивных воздуховодов разного диаметра и имеет необходимую теплоизоляцию и огнезащиту. Данное решение позволяет более точно увязывать аэродинамические характеристики системы.
2. Отверстия под воздуховоды сверлились по месту и надежно герметизировались. Данное решение позволит избежать перетока воздуха между квартирами.
3. Архитектурно-планировочная компоновка квартир выполнена таким образом, что вентиляционные системы любой квартиры объединяются в общую шахту на кровле. Данное решение позволяет минимизировать возможность появления обратной тяги.
Еще один вопрос относился к покраске фасадов. На дом наносится силиконовая краска, которая по заявлениям производителя обладает улучшенной адгезией (сцепление с поверхностью) и укрываемостью, а также хорошей паропроницаемостью.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати