Scandinavia отвечает на вопросы новоселов

YouTube канале строительной компании Scandinavia запущена рубрика «Вопрос-Ответ». Сегодня вышел первый выпуск, в котором специалисты компании отвечают на вопросы, поступившие от новоселов. Настроительной компании Scandinavia запущена рубрика «Вопрос-Ответ». Сегодня вышел первый выпуск, в котором специалисты компании отвечают на вопросы, поступившие от новоселов.

От будущих жильцов ЖК «Молодежный» поступил ряд вопросов. Один из них - как будет устроена система вентиляция в новом ЖК.

1. Система вентиляции выполнена из спиральнонавивных воздуховодов разного диаметра и имеет необходимую теплоизоляцию и огнезащиту. Данное решение позволяет более точно увязывать аэродинамические характеристики системы.

2. Отверстия под воздуховоды сверлились по месту и надежно герметизировались. Данное решение позволит избежать перетока воздуха между квартирами.

3. Архитектурно-планировочная компоновка квартир выполнена таким образом, что вентиляционные системы любой квартиры объединяются в общую шахту на кровле. Данное решение позволяет минимизировать возможность появления обратной тяги.

Еще один вопрос относился к покраске фасадов. На дом наносится силиконовая краска, которая по заявлениям производителя обладает улучшенной адгезией (сцепление с поверхностью) и укрываемостью, а также хорошей паропроницаемостью.

Источник: Псковская Лента Новостей