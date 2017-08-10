Scandinavia приглашает на «Черный четверг»

24 августа с 18.00 до 22.00 на Рижском проспекте, 52 строительная компания «Скандинавия» проведет акцию «Черный четверг». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, мероприятие состоится в партнерстве с центром недвижимости «Авентин» и Псковским отделением ПАО Сбербанк.

У псковичей есть прекрасная возможность в удобное время обратиться к менеджерам по работе с клиентами Scandinavia и задать все вопросы по строящимся объектам. Прямо на мероприятии горожане получат консультации специалистов Сбербанка по жилищным программам и смогут подать заявку на ипотеку по сниженной процентной ставке, а риэлторы ЦН «Авентин» помогут реализовать старую квартиру для приобретения новой.

«Черный четверг» - это практически последняя возможность воспользоваться действующими акциями СК «Скандинавия», так как с сентября многие из них заканчиваются. Участникам мероприятия будут доступны предложения «Жара в Scandianvia», «Кухня в подарок», «Скандинавская отделка», «Первый взнос - ноль рублей!» и другие.

Также в рамках «Черного четверга» действует однодневная маркетинговая программа - при бронировании квартиры в день мероприятия приятные бонусы!​

Источник: Псковская Лента Новостей