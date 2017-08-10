С жилищными вопросами обратились псковичи к главе города

Жители Пскова обратились к главе города Ивану Цецерскому с жилищными вопросами в ходе приема граждан по личным вопросам сегодня, 10 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, 84-летний пскович, малолетний узник концлагерей, из-за обманных действий родственницы остался без жилья и вынужден снимать квартиру. Он попросил руководителя муниципалитета оказать содействие в жилищном вопросе. Глава города отметил, что ветераны заслуживают хороших условий для проживания и рекомендовал псковичу обратиться в Дом ветеранов. Здесь пожилые люди получают достойные условия жизни, а их здоровье находится под контролем медицинского работника.

Еще одна жительница Пскова попросила главу города помочь ей восстановить свое право на получение жилья как сироте. Заявительница не знала о своем праве на жилье, а когда была проинформирована об этом, ее возраст уже превысил 23 года, а значит право было утрачено. Глава города ответил, что восстановления законных прав необходимо добиваться через суд, а также дал ряд рекомендаций по оформлению соответствующих заявлений.

По вопросу капитального ремонта помещения, предоставленного по социальному найму, обратилась жительница ул. Советской Армии. Она с двумя детьми занимает половину небольшого дома, в котором своими силами осуществила косметический ремонт и заменила пол. Однако в доме требуется ремонт кровли, замена окон и водоподведение. Глава города поручил своему заместителю, депутату по округу Сергею Гаврилову взять вопрос под личный контроль, выехать на место и проработать возможность подключения муниципального жилья к скважине соседей. Заявительница готова оплачивать потребление воды из частной скважины.

В ходе приема граждан многодетная мама обратилась к руководителю города с вопросом выделения места для ее ребенка в ясельной группе. Представитель управления образования администрации города Пскова пояснил, что очередь заявительницы еще не подошла, но она будет двигаться по мере появления мест. В качестве временного решения, чтобы мама могла приступить к работе, предложено место в другом детском саду с гарантией перевода в детский сад по месту жительства по достижении 3-летнего возраста ребенка. Заявительница приняла предложение городских властей, поблагодарив главу города за оперативное решение ее вопроса.

Источник: Псковская Лента Новостей