Купить квартиру самостоятельно реально, но гнаться за низкой ценой не стоит - специалисты «Авентин-Псков»

Специалисты центра недвижимости «Авентин-Псков» отвечают на вопросы читателей Псковской Ленты Новостей, поступающие в ходе онлайн пресс-конференции.

Вопрос: В прошлом году говорили, что в Пскове стоит 4 тысячи пустых новых квартир, и высшие чиновники даже обещали, что цена на них снизится до себестоимости. Почему этого не произошло? К квартирам так и не подкупиться...

Ответ: На протяжении всего прошлого года мы придерживались мнения о том, что цены на жилье в 2017 не только не «упадут», но и начнут расти, что, собственно, сейчас мы и наблюдаем. Остатки недвижимости, находящейся в высокой степени готовности к моменту расцвета кризиса и на которую, собственно говоря, и предоставлялись скидки, уже продана. В настоящий момент себестоимость строительства повысилась и, застройщики, слава Богу, продолжающие закладывать новые проекты не могут работать в убыток. Причиной роста цен является и повышение качества новых проектов и уход от сегмента «жесткий эконом» в сторону «комфорта».

Вопрос: Как купить комнату на средства материнского капитала или за наличные? С чего начать - поэтапно.

Ответ: 1. Определиться с расчетом: наличные или средства материнского капитала.

2. Если материнский капитал: определиться каким образом будут привлечены деньги для покупки через займ от микрокредитной организации, либо кредит банка.

Напрямую материнским капиталом с продавцом можно рассчитаться по достижению ребенком трех лет, в этом случае средства материнского капитала будут перечислены напрямую из ПФ на расчетный счет продавца. До трехлетнего возраста ребенка использовать МК можно только для погашения ранее возникших финансовых обязательств при покупке объекта, то могут быть либо ипотека либо займ от микрокредитной организации.

3. Выбрать подходящий по цене и остальным условиям объект

4. Согласовать форму расчета с продавцом

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5. Оформить сделку.

Вопрос: 1. Как купить квартиру без агентов и юристов гладко и чтоб не кинули?

Ответ: Самостоятельно приобрести квартиру вполне реально, если сделка предполагает простую куплю-продажу и приобретаемый объект не находится в обременении. Как это сделать мы подробно рассказывали в материале: http://aventin-pskov.ru/real-estate-news/1054/

Главное - не гонитесь за низкой ценой. Такая дешевизна, чаще всего, оборачивается в итоге проблемами для покупателя.

Напомним, что онлайн пресс-конференция на страницах Псковской Ленты Новостей продолжается. Любые вопросы о покупке, продаже и аренде недвижимости читатели ПЛН могут оставлять в форуме под данным сообщением, в письмах на адрес redaktor@pln-pskov.ru либо в специальной теме в группе ПЛН «ВКонтакте». Ответы будут публиковаться в новостной ленте.

Источник: Псковская Лента Новостей