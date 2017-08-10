В Псковской области выберут лучшие Советы многоквартирных домов

Региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области совместно с Союзом собственников недвижимости Псковской области проводит региональный конкурс «Лучший Совет МКД» в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе собственников недвижимости, мероприятие проводится в целях поддержки активных жителей многоквартирных домов Псковской области и поддержки лучших практик решения вопросов по обеспечению комфортных условий проживания в многоквартирных домах. В конкурсе могут принять участие советы многоквартирных домов, расположенные на территории Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо прислать несколько фотографий своего многоквартирного дома и эссе, в котором будет отражено следующее:

Описание дома.

Что в доме изменилось после избрания совета МКД?

Планы развития дома.

Также можно описать истории добрососедских отношений.

Материалы для участия в конкурсе можно прислать до 25 августа на электронную почту: PskovCCH.mail.ru или в региональное отделение Региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» г.Псков, ул. Петровская, д. 53. кабинет 116.

Победители конкурса получат ценные призы и отличительные знаки лучших Советов многоквартирных домов.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса будет проходить 29-30 августа в Пскове на региональном форуме председателей Советов многоквартирных домов «Активный Совет - Счастливый дом». В рамках форума будут обсуждаться вопросы формирования комфортной городской среды, программы просвещения граждан в жилищно-коммунальном хозяйстве, независимая оценка квалификаций кадров ЖКХ. Лучшие программы участников форума будут рекомендованы руководителям муниципалитетов для внедрения.

Дополнительная информация по телефонам: 8(8112) 696592, 8 9319007111 (с 10.00 до 15.00).

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей