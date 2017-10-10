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Росреестр разъяснил, какие сделки с недвижимостью требуют обязательного нотариального удостоверения
11.10.2017 12:12 ПЛН, Псков
Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что в соответствии с законодательством ряд сделок требует обязательного нотариального удостоверения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства в соответствии с законодательством нотариального удостоверения требуют следующие сделки с недвижимостью:
- по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;
- связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
- с объектом недвижимости, если заявление и документы на регистрацию этой сделки или на ее основании на регистрацию права, ограничения или обременения права представляются почтовым отправлением.
Нотариальному удостоверению подлежат доверенности:
- на представление заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
- на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами;
- на совершение представителем подлежащей регистрации сделки с объектом недвижимого имущества или сделки, на основании которой подлежит регистрации право, ограничение или обременение права на объект недвижимости, заявление о регистрации которых представляется почтовым отправлением.
Нотариального удостоверения требуют договоры уступки требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке, а также соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора.
В соответствии с законодательством регистрация прав и кадастровый учет недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов проводится в течение трех рабочих дней, в случае поступления документов в электронном виде – в течение одного рабочего дня.
Источник: Псковская Лента Новостей
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