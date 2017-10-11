Более 30 тысяч заявлений о снижении кадастровой стоимости объектов недвижимости рассмотрел Росреестр с начала года

С начала 2017 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре), рассмотрели 31,6 тыс. заявлений в отношении 62,2 тыс. объектов на территории Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе Управления Росреестра по Псковской области это составляет 0,04% от общего количества объектов недвижимости, сведения о которых на 1 октября содержались в Едином государственном реестре недвижимости (161,5 млн объектов). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество рассмотренных комиссиями заявлений выросло на 50%.

В Псковской области за этот период комиссией при региональном Росреестре было проведено 22 заседания, на которых рассматривались 155 заявлений о снижении кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков. В результате этого суммарная цена объектов недвижимости в регионе уменьшена более чем на 2 миллиарда рублей.

В ведомстве также напомнили, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. В этих целях Росреестр принял активное участие в разработке проекта закона «О государственной кадастровой оценке», который вступил в силу с 1 января 2017 года. Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года.

Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости.

Источник: Псковская Лента Новостей